2020-04-02T17:25:19+03:00
Спорт

"Очень долго откладывал, 4 года": футболист Тарасов подарил жене на День рождения Porsche Cayenne

Подписчики в соцсетях накинулись на игрока казанского "Рубина" с претензиями, но супруги попросили просто порадоваться за них
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Личная страница Анастасии Костенко в Инстаграме.Фото: Личная страница Анастасии Костенко в Инстаграме.
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29 марта супруге Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко исполнилось 26 лет. Футболист казанского "Рубина" решил сделать избраннице роскошный подарок - белый внедорожник Porsche Cayenne.

- Спасибо тебе за все, моя любовь. Я очень и очень тебя люблю, - написала Костенко в своем Инстаграме, выложив фотографии и видео подарка.

kostenko.94kostenko.94
Тарасов подарил жене Порш
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Комментируя публикацию, пользователи интернета разделились на два лагеря. Одни поздравляли семейную пару, а другие критиковали Тарасова за слишком дорогой подарок. Цена на иномарку премиум-класса начинается от 5 миллионов рублей.

- Дарит такую машину, а на алименты денег у него нет, - написал один из подписчиков под постом Костенко.

- Очень долго откладывал, 4 года - в ответ написал Тарасов.

На негативные комментарии Анастасия Костенко долго старалась не реагировать, но все же сделала отдельный пост, попросив подписчиков быть терпимее.

- Во-первых, хочу поблагодарить каждого за поздравления. Как только Евик просила поесть, у меня находилось время просмотреть комментарии и поздравления. Во-вторых, ребятки, которые неспособны порадоваться за других, особенно в день рождения. Ну вы даааааёёёте....Понасоздавали фейков, да понаписали «пожеланий» и «пророчеств». Откуда у вас это в головушках? Вспоминаю любимейший отрывок Олега Роя из книги «Фантомная боль»: «Человек наделен разумом и душой, где плещут хрустальные родники, распускаются сказочные цветы и поют волшебные птицы. То есть могли бы плескаться, цвести и петь. Но нет. Человек забивает этот чистый источник тоннами мусора: пустыми обидами, гневом ни о чем, бессмысленным страхом... даже перечислять отвратительно, словно само перечисление добавляет в поток жизни еще один ручеек яда.». Поймите, это совершенно ненормально критично думать за других, копаться в их очень личных моментах, меркантильно рассуждать о распределении чужих финансов, писать об алиментах, которые вас не касаются никак, да и ладно бы правду писали, но нет, - написала Костенко.

Напомним, что Тарасов и Костенко поженились в январе 2018 года. За время брака у них родились две дочери - Милана и Ева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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