2020-04-02T12:56:19+03:00
Общество

Сериал "Звоните ДиКаприо!" будет впервые показан на ТВ с 6 апреля на ТНТ!

Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ТНТФото: ТНТ
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6 апреля в 22:00 на ТНТ стартует всероссийская телевизионная премьера драматического сериала Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!» с Александром Петровым и Андреем Бурковским в главных ролях.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Герой Петрова — звезда российского кино, актер Егор Румянцев. Успех вскружил ему голову: он не появляется на съемочной площадке, гуляет по ночам и ведет беспорядочную половую жизнь. Румянцев не в меру эгоистичен, живет одним днем и исключительно для себя, воспринимая людей, как расходный материал.

Но его жизнь резко меняется в одно мгновение, когда ему ставят диагноз ВИЧ. Герой Бурковского — полная противоположность Румянцева. Его актер-неудачник Лев работает на непопулярном кабельном телеканале «Муравей-ТВ», где ведет никому ненужное шоу о ремонте и лайфхаках. Перспектив заработать нет, но при этом он как-то должен оплачивать съемную квартиру и содержать двух дочек и беременную жену. Лев завидует своему знаменитому брату и мечтает оказаться на его месте. И однажды судьба дает ему такой шанс.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

В 2018 году «Звоните ДиКаприо!» стал одним из самых популярных и обсуждаемых сериалов России, собрав множество положительных отзывов от простых зрителей и профессионалов индустрии. В первую очередь проект привлекал своей проблематикой: до выхода сериала тема ВИЧ в российском кино и на телевидении еще не поднималась.

Критики хвалили Крыжовникова за то, что он наконец-то после трех комедий решился на реальную трагедию, называли сериал и смешным, и страшным одновременно и даже находили в проекте Шекспировскую драму. «Звоните ДиКаприо!» получил целый ряд престижных наград, среди которых премия «Кинорепортер» Жоре Крыжовникову в номинации «Прорыв года» и Юлии Александровой, как лучшей актрисе. Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации «Лучший телевизионный мини-сериал». Сразу три приза на фестивале телевизионных фильмов «Утро Родины»: за лучший сериал, лучшую режиссуру и лучшую женскую роль второго плана (Юлия Александрова).

«Звоните ДиКаприо!», с 6 апреля в 22:00 на ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

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