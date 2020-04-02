2020-04-02T10:49:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 2 апреля 2020 года: штрафы за фейки и отлов продавцов масок

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Татарстане на утро 2 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
За слухи о жертвах коронавируса поплатились уже три человека.За слухи о жертвах коронавируса поплатились уже три человека.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Начиная с четверга, 2 августа, жителей Татарстана перестают предупреждать о нарушении самоизоляции и начинают за это штрафовать. Суммы не маленькие и доходят до 40 тысяч рублей. Чтобы выйти из дома (только в случаях крайней необходимости, конечно) нужно получить СМС-пропуск.

Режим полной самоизоляции в республике уже сказался на призывной компании, начало которой перенесли, и социальных выплатах, которые были продлены.

Накануне наказали еще одного жителя Татарстана, который распускал слухи о количестве заболевших коронавирусом в республике. Отметим, что число зараженных за последние сутки не изменилось. В республиканской инфекционной больнице в Казани находятся 15 инфицированных человек, еще двое - в медучреждении Набережных Челнов. Итого - 17 зараженных. Ранее двое инфицированных уже выздоровели и были выписаны из больницы.

Также казанскими полицейскими был задержан мужчина, который продавал медицинские маски по завышенной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
Как тест на беременность: казанские ученые решили создать новую экспресс-систему для выявления коронавируса
Сразу в 29 регионах России выявлены новые случаи коронавируса
В Казани пропала 21-летняя Карина Гайнуллина
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Казани "четырнадцатая" сбила пешехода-нарушителя
В Татарстане штрафом наказали еще одну "сплетницу" за слухи о коронавирусе
В Чувашии открыли понтонную переправу через реку Сура
В 2020 году в Чувашии начнут строительство девяти новых детских садов
Жителя Татарстана за убийство отца приговорили к 8 годам колонии
Навигационные панели в метро Казани обновят за 1,5 миллиона рублей
Жителя Чувашии арестовали за попытку изнасиловать мать своей экс-сожительницы