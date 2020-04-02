Коронавирус в Татарстане, последние новости на 2 апреля 2020 года: штрафы за фейки и отлов продавцов масок

Начиная с четверга, 2 августа, жителей Татарстана перестают предупреждать о нарушении самоизоляции и начинают за это штрафовать. Суммы не маленькие и доходят до 40 тысяч рублей. Чтобы выйти из дома (только в случаях крайней необходимости, конечно) нужно получить СМС-пропуск.

Режим полной самоизоляции в республике уже сказался на призывной компании, начало которой перенесли, и социальных выплатах, которые были продлены.

Накануне наказали еще одного жителя Татарстана, который распускал слухи о количестве заболевших коронавирусом в республике. Отметим, что число зараженных за последние сутки не изменилось. В республиканской инфекционной больнице в Казани находятся 15 инфицированных человек, еще двое - в медучреждении Набережных Челнов. Итого - 17 зараженных. Ранее двое инфицированных уже выздоровели и были выписаны из больницы.

Также казанскими полицейскими был задержан мужчина, который продавал медицинские маски по завышенной цене.