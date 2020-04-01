Коммунальная техника «Татнефти»: за чистоту города - против коронавируса

В условиях пандемии в Татарстане мобилизуются все ресурсы, чтобы справиться с невидимым врагом и сохранить людям жизнь и здоровье. Соблюдение правил личной гигиены и ответственность за самоизоляцию лежит на каждом из нас. Но важна и чистота окружающего пространства, наших городских дворов и улиц.

Поэтому компания «Татнефть» решила помочь муниципальным властям Альметьевска в наведении порядка в городе. И уже в конце марта для улучшения санитарного состояния улиц в помощь городским специализированным предприятиям вышла коммунальная техника «Татнефти». Это две поливомоечные машины с объемом резервуаров по 6 кубометров каждая, две подметально-уборочные машины. А также пять единиц малогабаритной техники, которые убирают тротуары на каскаде прудов и в парке.

Вся техника будет работать ежедневно в режиме 24 часа вплоть до конца октября, до первых заморозков.

- Убирать город мы начали с воскресенья, 29 марта, - рассказал инженер транспортного отдела «Татнефти» Марат Садыков. - Убираем основные улицы города. Начали с Ленина, потом переключились на Шевченко, Советскую и их пересечения.

Надо сказать, что практика помощи городским службам со стороны нефтяников не нова и существует уже более пяти лет. Однако обычно техника компании «Татнефть» приступала к работе в середине апреля. Чрезвычайные обстоятельства нынешнего года заставили начать уборочный сезон почти на полмесяца раньше.

Компания «Татнефть» считает, что это далеко не всё, что можно сделать сегодня для безопасности в условиях пандемии, и предлагает всем жителям многоквартирных домов присоединиться к наведению чистоты окружающего нас пространства. В качестве меры профилактики вируса жильцы могут сами провести санитарную уборку и антисептическую обработку своих подъездов. А лучше всего сделать эти мероприятия регулярными. Не стоит только забывать соблюдать при этом все меры предосторожности и применять средства индивидуальной защиты.