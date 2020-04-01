2020-04-01T14:54:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Чувашии 2020: что разрешено и до какого числа он продлится

Выходить на улицу можно только в крайних случаях
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Ждет ли жителей республики штраф за несоблюдение данных мер, не уточняется.Ждет ли жителей республики штраф за несоблюдение данных мер, не уточняется.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Чувашии введен режим полной самоизоляции. Людям разрешено покидать дома лишь в случаи крайней необходимости, к которым относится поход в ближайший продуктовый магазин, вынос мусора, прогулка с собакой (не менее 100 метров от дома), необходимость в экстренной медицинской помощи, случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Ряд жителей региона по прежнему должны ездить на работу - медики и сотрудники учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность граждан.

- Кроме того, документом рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, ограничить перемещение, в том числе несовершеннолетних граждан, за пределы территорий населенных пунктов, являющихся местом их проживания, - говорится в измененном врио главы Чувашии Олегом Николаевым тексте указа от 28 марта 2020 года "О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

Находясь вне дома люди должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра между собой.

Ограничения действуют до воскресенья, 5 апреля. Ждут ли жителей республики санкции за несоблюдение данных мер, не уточняется. Отметим, что накануне Совет Федерации увеличил размер штрафа для нарушителей режима самоизоляции. Если раньше это было от 100 до 500 рублей для простых граждан, то сейчас речь идет о сумме от 15 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С 4 апреля в Чувашии будет установлен особый противопожарный режим
В Татарстане экологи спасали бобров после аварии с цистерной нефти
В Чувашии водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся
В Казани начали брендировать общественный транспорт
В Татарстане экс-воспитательница детсада пнула трехлетнего ребенка
В Казани бездомный зарезал "коллегу" за критику
Режим полной самоизоляции в Татарстане: начало весенней призывной кампании 2020 перенесли
ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям
“Главное - оставайтесь дома”: врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал лично рассказывать о ситуации с коронавирусом в республике
В Казани иномарка на скорости наехал на бордюр и врезалась в стоящее авто: один человек пострадал
31 марта в Казани вновь был зафиксирован температурный рекорд
В Ульяновской области пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП: пострадали два человека
Режим полной самоизоляции в Татарстане 2020: открыта «горячая линия» по вопросам повышения цен в магазинах
Врио главы Чувашии освободил Сергея Яхатина от должности замминистра транспорта региона
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
В Чувашии назначен новый и.о. замминистра здравоохранения
Наказывать за нарушение самоизоляции в Татарстане начнут со 2 апреля