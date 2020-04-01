Режим полной самоизоляции в Чувашии 2020: что разрешено и до какого числа он продлится

В Чувашии введен режим полной самоизоляции. Людям разрешено покидать дома лишь в случаи крайней необходимости, к которым относится поход в ближайший продуктовый магазин, вынос мусора, прогулка с собакой (не менее 100 метров от дома), необходимость в экстренной медицинской помощи, случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Ряд жителей региона по прежнему должны ездить на работу - медики и сотрудники учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность граждан.

- Кроме того, документом рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, ограничить перемещение, в том числе несовершеннолетних граждан, за пределы территорий населенных пунктов, являющихся местом их проживания, - говорится в измененном врио главы Чувашии Олегом Николаевым тексте указа от 28 марта 2020 года "О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

Находясь вне дома люди должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра между собой.

Ограничения действуют до воскресенья, 5 апреля. Ждут ли жителей республики санкции за несоблюдение данных мер, не уточняется. Отметим, что накануне Совет Федерации увеличил размер штрафа для нарушителей режима самоизоляции. Если раньше это было от 100 до 500 рублей для простых граждан, то сейчас речь идет о сумме от 15 до 40 тысяч рублей.