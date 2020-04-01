Режим полной самоизоляции в Татарстане 2020: какие электрички все еще ходят и расписание

После вступления в силу распоряжения о введении режима полной самоизоляции в Татарстане 2020 с 1 апреля прекращают ходить электрички. «Комсомолка» публикует список пригородных поездов, которые остались на линии, а также их расписание.

Итак, исключения составляют электрички:

- №6421 сообщением Сосновка – Казань. Отправление со станции Сосновка в 3.53, прибытие на станцию Казань в 7.31;

- №6427 сообщением Сосновка – Казань. Отправление со станции Сосновка в 13.44, прибытие на станцию Казань в 17.26;

- №6422 сообщением Казань – Сосновка. Отправление со станции Казань в 7.53, прибытие на станцию Сосновка в 11.24;

- №6438 сообщением Казань – Кизнер. Отправление со станции Казань в 18.17, прибытие на станцию Кизнер в 23.03;

- №6352 сообщением Канаш – Казань. Отправление со станции Канаш в 4.40, прибытие на станцию Казань в 7.40;

- №6358 сообщением Канаш – Казань. Отправление со станции Канаш в 15.03, прибытие на станцию Казань в 18.03;

- №6357 сообщением Казань – Канаш. Отправление со станции Казань в 17.43, прибытие на станцию Канаш в 20.35;

- №6353 сообщением Казань – Канаш. Отправление со станции Казань в 7.30, прибытие на станцию Канаш в 10.28;

- №6702 сообщением Казань – Аэропорт. Отправление со станции Казань в 7.40, прибытие на станцию Аэропорт в 8.08;

- №6703 сообщением Аэропорт – Казань. Отправление со станции Аэропорт в 8.50, прибытие на станцию Казань в 9.18;

- №6710 сообщением Казань – Аэропорт. Отправление со станции Казань в 18.10, прибытие на станцию Аэропорт в 18.38;

- №6711 сообщением Аэропорт – Казань. Отправление со станции Аэропорт в 18.54, прибытие на станцию Казань в 19.22.

Кроме того, пригородный поезд №6372 сообщением Буа - Зеленый Дол будет ходить до станции Казань, а №6373 Свияжск – Буа будет следовать сообщением Казань – Буа.

В связи со снижением пассажиропотока из-за режима полной самоизоляции в Татарстане 2020 закрыты ж/д кассы на станциях Казань-1 и Вятские Поляны. По причине снижения пассажиропотока полностью закрыли и кассу на станции Ометьево в Казани.

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