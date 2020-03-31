Хоккеист "Ак Барса" Тихонов вместе с семьей эвакуировались в США из-за распространения коронавируса

Континентальная Хоккейная лига чуть менее недели назад официально объявила о досрочном завершении сезона. "Ак Барс" еще раньше выступал с подобной инициативой. Некоторых игроков, в частности, легионеров казанцы отпустили домой раньше. Иногородние игроки получили "вольную" сразу после официального завершения сезона.

Форвард Виктор Тихонов решил не оставаться в Казани, а отправиться пережидать распространение коронавируса в США. По его словам, путь в Калифорнию получился не из простых.

- Да, это было что-то! Путь от квартиры в Казани до дома в Калифорнии занял у нас 33 с половиной часа. Раньше я думал, полет в Хабаровск тяжелый, а это получилось в три раза дольше… Устали все, конечно. Дети и наши зверьки (кот и собака) — вообще чемпионы. Всё выдержали без лишней паники и суеты. Все спокойно сели, спали, когда надо, — это нам очень помогло. Народа, конечно, было мало в аэропортах и самолетах. Все в масках, в перчатках, руки постоянно санитайзером протирали. Все понимали ситуацию, держали дистанцию друг от друга. Так что всё спокойно прошло, только долго. Мы большую часть наших вещей оставили там. Собрали только необходимое. Просто уже поступали сообщения из посольства, что скоро могут быть проблемы с выездом и въездом, плюс выходные в России, вообще было непонятно, получится ли потом вылететь. Было ясно только, что ситуация ухудшается, и мы просто постарались всё максимально быстро сделать, - цитирует Тихонова Матч ТВ.

По словам игрока, тренерский штаб вошел в положение и позволил забронировать билеты в Америку еще до официального завершения сезона. С выездом из России в США проблем не было. У Тихонова кроме российского паспорта, есть и американский.

- Обычно мы проходим паспортный контроль так, что я беру с собой сына, а Женька дочку. У всех в семье американские паспорта, но так получается, что мы общаемся между собой по-русски, на нас косо смотрят. Но документы есть документы — должны пустить. В России вроде никакого контроля не было, но все работники всё равно были в перчатках, в масках, как и многие пассажиры. А когда прилетели в Нью-Йорк, на выходе из самолета было человек шесть в таких уже серьёзных костюмах, масках, на расстоянии измеряли температуру. В самолете выдавали бумажку, нужно было написать, какие симптомы были в последние 24 часа, какие страны из списка посещали. Мы преодолели это всё, собрали вещи и спокойно пошли дальше. Мы даже удивились, потому что народа вообще не было. Самолет из Нью-Йорка в Сан-Хосе у нас был среднего размера, и в нём летело всего человек тридцать. На табло треть рейсов — уже отмененные, - рассказал Тихонов в интервью Матч ТВ.

Виктор Тихонов начинал заниматься хоккеем в школе ЦСКА. Первым профессиональным клубом стал подмосковный "Дмитров". Затем он перебрался в "Северсталь". В 2008 году перебрался в НХЛ, заключив контракт с "Финиксом". В 2011 вернулся в Россию, подписав контракт со СКА. Спустя 4 года попытался вновь уехать за океан, но закрепиться в НХЛ не смог и вновь вернулся в клуб из Петербурга. В ноябре 2019 года Тихонов перебрался в "Ак Барс". За казанский клуб он сыграл 27 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передачи.