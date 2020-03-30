Поддержи "Комсомольскую Правду" подпиской

Уважаемые наши читатели!

Редакция газеты "Комсомольская правда" обращается к вам.

В связи со сложившейся ситуаций частичного карантина, под прямым ударом оказался выпуск наших ежедневных и еженедельных выпусков. По объективным причинам не все наши партнёры могут теперь продавать газету в киосках и магазинах. "Комсомольская правда" под угрозой значительного сокращения тиражей и, в ближайшей перспективе, приостановки выпуска печатной версии нашей газеты. Чтобы этого не произошло, мы призываем всех, кто знает, ценит и любит "Комсомолку" поддержать нас подпиской.

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