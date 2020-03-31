2020-03-31T19:01:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чебоксарах мужчину увезли в больницу с подозрением на коронавирус

В Чувашии на лечение находится один заболевший
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 31 марта, в республиканскую инфекционную больницу из дома на улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах доставили мужчину. У него заподозрили коронавирусную инфекцию.

- Да, пациента госпитализировали, но результатов анализов еще нет, - рассказали "Комсомолке" в Минздраве Чувашии, заверив, что окончательный диагноз может стать известен уже в среду.

Напомним, что 27 марта с железно-дорожного вокзала Чебоксар был госпитализирован один из пассажиров поезда, прибывшего из Москвы. Мужчина вернулся в Россию из-за рубежа самолетом, в Чебоксары добирался поедом. В пути почувствовал недомогание и его увезли в больницу. К счастью, диагноз коронавирус не подтвердился.

Кроме того, Минздрав Чувашии просит обратиться в больницы жителей республики, которые контактировали с пассажиркой поезда. 23 марта из Москвы прибыл состав, в котором ехала 26-летняя жительница Марий Эл. Девушка была госпитализирована в больницу с диагнозом "коронавирусная инфекция" уже в Йошкар-Оле, но в Чувашии разыскивают тех, с кем она могла контактировать во время поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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