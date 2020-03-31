"Эта пауза не для того, чтобы расслабиться и лечь на диван": Тарасов призвал не бросать заниматься спортом во время карантина

Во многих городах России, в том числе в Москве и Казани, введен режим самоизоляции для населения из-за угрозы коронавируса. Футболист казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов, который сейчас проходит курс восстановления после полученной травмы, призвал жителей России не лениться, а заниматься спортом во время карантина.

- То, что мы все оказались дома на период карантина, не повод забрасывать тренировки и учебы. Эта пауза для сохранения здоровья, но никакой не отпуск или каникулы, чтобы расслабиться и лечь на диван. Если можете продолжать тренироваться и учиться дома, делайте это, в первую очередь для себя. По линии спорта понятно, занимайтесь просто силовыми, насколько это возможно, - написал футболист в своем Инстаграме.

tarasov23 Тарасов призвал заниматься спортом дома

Напомним, Тарасов является воспитанником столичного "Спартака", но за основную команду "красно-белых" он так и не сыграл. Футболист выступал за "Томь" и "Москву", а большую часть карьеры провел в "Локомотиве". Летом его контракт с "железнодорожниками" истек и он остался без работы. В январе стало известно, что "Рубин" пригласил Тарасова на просмотр, а спустя месяц предложил ему контракт.

Правда. спустя три дня после подписания соглашения, Тарасов сломал ногу на тренировке и выбыл на долгий срок. Ему провели успешную операцию в Италии. Сейчас игрок восстанавливается в Москве. При этом. сам Тарасов признался, что из-за череды травм даже обратился за помощью к экстрасенсу.

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