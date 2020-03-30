"Это не еще одни новогодние каникулы": Губернатор Ульяновской области призвал не выбираться на природу во время нерабочей недели

Нынешняя неделя, как известно, объявлена нерабочей. Из-за распространения коронавируса жителей России призвали без лишней надобности не выходить из дома. Однако далеко не все восприняли призыв правильно. Многие люди вместо того, чтобы оставаться дома, отправились на природу или начали устраивать шумные посиделки.

«ВЫХОДНЫЕ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАЗВЛЕКАТЬСЯ И ПРАЗДНОВАТЬ»

По этому случаю губернатор Ульяновской области Сергей Морозов даже организовал прямую линию с населением в соцсетях, где отвечает на вопросы и рассказывает о ситуации с коронавирусом в области. Так, в субботу он обратился к населению с настоятельной рекомендацией оставаться дома.

- Нерабочая неделя может быть воспринята нашими безответственными гражданами, как своеобразный отпуск. Кто-то уже собрался на пикник, кто-то намерен провести время с друзьями, а кто-то вернуться из Москвы и встретиться с земляками, закатить шумные вечеринки. Друзья! Еще раз обращаюсь к вам! Эти выходные дни, кстати, оплачиваемые как рабочие, даны не для того, чтобы люди развлекались и праздновали. Это не еще одни новогодние каникулы. Это период жестких самоограничений, направленных на борьбу с серьезной, смертельной угрозой. Поэтому прошу, оставайтесь в этот период дома! Побудьте с семьей, посмотрите хорошие фильмы, послушайте музыку или просто поговорите. Нерабочая неделя вводится в России впервые. Бюджеты всех уровней, работодатели, мелкий бизнес понесут серьезные финансовые потери. Но пойти на эти меры нужно ради сохранения жизни и здоровья людей.Как шутят в интернете - «впервые нам дан шанс спасти мир, лежа на диване». Не упустим же его! В каждой шутке есть доля правды! – отметил Морозов.

«НАРУШИТЕЛЕЙ ЖДУТ ШТРАФЫ»

На следующий день губернатор области проехался по городу и заметил, что некоторые горожане действительно предпочли остаться дома.

- Сегодня (29 марта, - Ред.) проехал по городу, людей на улицах стало значительно меньше. Хочу сказать спасибо тем, кто прислушался! С остальными будем работать дальше. За сутки количество заболевших не увеличилось. Единственный заразившийся чувствует себя удовлетворительно. Мы контролируем количество прибывших и их дальнейшее местонахождение. Правоохранители будут проверять сигналы о нарушении режима самоизоляции тех, кто не должен выходить из дома. Нарушителей ждут штрафы, административная, а если выяснится, что действие повлекло распространение инфекции, то и уголовная ответственность, - заявил губернатор региона.

ЗАСТАВЛЯТЬ СОТРУДНИКОВ РАБОТАТЬ ПО-ТИХОМУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Кроме того, Сергею Морозову поступают сообщения о том, что работодатели все же заставляют сотрудников выходить на работу. Такое в регионе намерены пресекать.

- Мне поступают жалобы и в комментариях, и в центр 112 о том, что некоторые руководители заставляют своих сотрудников выходить на работу «по-тихому». Каждый звонок мы будем передавать в дежурную часть УВД. Помогать следить за соблюдением режима работы общественных мест будут дружинники, - сообщил Морозов.