Маски для полиции

В условиях эпидемии на правоохранительные органы ложится повышенная нагрузка. Помимо своих привычных обязанностей они следят за тем, как приехавшие из-за границы граждане соблюдают режим домашнего карантина. Участковые обходят квартиры, навещая одиноких пожилых людей. В эти непростые дни Компания «Татнефть» решила поддержать стражей порядка и бесплатно предоставила им защитные маски. Одну из первых партий доставили в отделении полиции Лениногорска.

- Эти маски будут использованы для общения с гражданами в ходе выполнения наших служебных обязанностей, — рассказал инспектор ГИБДД Елена Никитина, - Спасибо Компании «Татнефть» за предоставленные средства индивидуальной защиты. Они нам очень нужны, чтобы уберечь себя и окружающих от инфекций.

Еще одну партию доставили в Бугульму. Защитные маски получили полицейские и других городов нефтяного региона. В первую очередь их получают те сотрудники, которые тесно контактируют с населением — это участковые и инспекторы ГИБДД. В Альметьевске автоинспекторы уже работают в защитных масках и перчатках. Они также были предоставлены Компанией «Татнефть».

В эти дни во всех странах мира полицейские и медики становятся без преувеличения национальными героями, поскольку именно они находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Единственное же, что требуется от граждан — проявить сознательность. Сегодня делается всё необходимое, чтобы предотвратить появление опасной инфекции в Альметьевске и нефтяном регионе в целом. От нас с вами в буквальном смысле зависит наше будущее и будущее наших родных и близких. Призываем вас тщательно следовать профилактическим рекомендациям и выходить из дома лишь в случаях крайней необходимости.