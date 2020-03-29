2020-03-29T12:36:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Казани Ильсур Метшин сдал второй тест на коронавирусную инфекцию

О его результатах рассказали в пресс-службе мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Ильсур Метшин сдал повторный тест на коронавирусную инфекциюИльсур Метшин сдал повторный тест на коронавирусную инфекциюФото: Мэрия Казани
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В пятницу, 27 марта, глава мегаполиса Ильсур Метшин сдал второй тест на коронавирусную инфекцию. Под подозрением градоначальник попал после того, как побывал на мероприятии с участием народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Позднее у Лещенко обнаружили коронавирусную инфекцию и сейчас он находится в больнице.

Чтобы исключить малейшую опасность для окружающих в связи с его активной деятельностью, Ильсур Метшин еще 23 марта по собственной инициативе сдал тест, который позволил облегченно выдохнуть: результат отрицательный!

Но необходимо повторить через несколько дней, и 27 марта Ильсур Метшин повторил всю процедуру.

- Результаты повторного теста Мэра Казани Ильсура Метшина на коронавирус, который глава города сдал 27 марта, – отрицательный, - сообщили в мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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