Мэр Казани Ильсур Метшин сдал второй тест на коронавирусную инфекцию

В пятницу, 27 марта, глава мегаполиса Ильсур Метшин сдал второй тест на коронавирусную инфекцию. Под подозрением градоначальник попал после того, как побывал на мероприятии с участием народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Позднее у Лещенко обнаружили коронавирусную инфекцию и сейчас он находится в больнице.

Чтобы исключить малейшую опасность для окружающих в связи с его активной деятельностью, Ильсур Метшин еще 23 марта по собственной инициативе сдал тест, который позволил облегченно выдохнуть: результат отрицательный!

Но необходимо повторить через несколько дней, и 27 марта Ильсур Метшин повторил всю процедуру.

- Результаты повторного теста Мэра Казани Ильсура Метшина на коронавирус, который глава города сдал 27 марта, – отрицательный, - сообщили в мэрии Казани.