УФНС Татарстана: с 30 марта в целях предупреждения распространения коронавируса приостановлен прием налогоплательщиков

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в период с 30 марта по 3 апреля приостановлен прием налогоплательщиков в территориальных налоговых органах.

Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Татарстану информирует, что после 3 апреля и до особых указаний прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» на официальном сайте ФНС России. В целях безопасности заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в ТНО через сервис, обслуживаться не будут.

Федеральная налоговая служба беспокоится о состоянии здоровья граждан и призывает перейти на бесконтактное взаимодействие через интерактивные сервисы, реализованные на официальном сайте ФНС России.

Необходимую информацию можно получить по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2-222.

Действуя вместе, мы сможем остановить распространение инфекции и стабилизировать ситуацию в стране.