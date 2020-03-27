Был на одной вечеринке со Львом Лещенко: мэр Казани Ильсур Метшин сдал тест на коронавирус

Стало известно, что мэр Казани Ильсур Метшин уже дважды сдал тест на коронавирус. В первый раз он сделал это в понедельник - результат отрицательный, во второй - сегодня, 27 марта. Сообщил "Комсомолке" руководитель пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев.

Провериться градоначальник решил после того, как 13 марта он посетил вечеринку, на которой среди прочих побывал и Лев Лещенко. Напомним, пару дней назад певец был госпитализирован в Москве. У него подтвержден коронавирус.

Известно, что вечеринка, о которой идет речь, была организована в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. Последний также тесно связан с Казанью. В городе у него имеется собственная Академия популярной музыки, да и свой фестиваль "Новая волна 2020" композитор так же решил провести в столице Татарстана.

Ранее отмечалось, что Лев Валерьянович сидел за одним столом с телеведущим Андреем Малаховым, поэтессой Ларисой Рубальской, сатириком Геннадием Хазановым, телеведущей Ангелиной Вовк и композитором Аркадием Укупником.

К слову, после этой вечеринки мэр Казани Ильсур Метшин успел побывать в детском саду №164, в жилом комплексе "Малиновка" и в оптово-розничном гипермаркете. А 21 марта мэр посетил сельхозярмарку в агропарке "Казань", далее 26 числа - швейную фабрику. Кроме того, с 13 марта Метшин успел провести два совещания в мэрии, на которых присутствовали сотрудники Исполкома города.