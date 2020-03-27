“Врачи очень заботливые, вот только с едой здесь проблемы”: заболевшая коронавирусом модель рассказала о лечении, и ее заподозрили в хайпе

Одной из заболевших коронавирусом в Татарстане стала модель Умида Мамазакирова. Несмотря на то, что ранее региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 заявлял, что все случаи заболевания завозные, девушка считает, что заразилась либо через знакомого, либо на борту самолета Москва-Казань 18 марта.

- О том, когда именно я могла заразиться у меня только два варианта - это либо через человека, который был в моей компании 17-го числа, у которого позже, как оказалось была подтверждена вирусная инфекция, либо на рейсе с Москвы в Казань 18-го числа, где также было несколько заболевших, - пишет Мамазакирова на своей странице в соцсети.

"В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ У МЕНЯ НЕ СНИЖАЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА"

Затем девушка рассказывает, как быстро она была госпитализирована в больницу после жалобы на плохое самочувствие.

- В течении нескольких дней у меня не снижалась температура, причём она градировала с 36,8 до 38, по разному в разные дни, также я чувствовала лёгкий озноб в первые дни.. В воскресенье вызвала "скорую" и уведомила о том, что была в контакте с больным и летела на рейсе, где были также заражённые. Меня забрали в инфекционную больницу, где взяли 3 теста: 2 мазка и кровь. Далее уже отпустили домой и просили быть на связи. Вчера (25 марта - Ред.) на утро эпидемиологи решили сделать ещё тесты утром и уже дома, также после обеда, после нескольких часов было уже подтверждено наличие инфекции и меня госпитализировали, - признается Умида.

"КАПСУЛА, ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ, НИКАК НЕ ПРОВЕТРИВАЕТСЯ"

Сейчас модель находится в республиканской инфекционной больнице. Со слов заразившейся, в одной палата с ней лежит девушка, у которой нет симптомов коронавируса.

- Утром мерят температуру, давление, из таблеток дают Афлюдол и генферон, хлоргекскдин для полоскания горла. Врач навещает после обеда. Смешно, что у нас есть окно для общение с медсёстрами, которые сразу надевают маску, как только одна из нас хочет пообщаться.. Видимо, бояться, что коронавирус через стекло проникнет. Капсула, где мы находимся, никак не проветривается, все закрыто настрого, вентиляция перекрыта, в другой комнате, где душ и уборная бактерицидная лампа, в нашей палате включают каждый день дезар, - рассказывает модель.

Позже в "сторис" девушка добавила, что врачи очень заботливые, но в учреждении "с едой проблемы".

Фото: @umidamamazakirova

Свой рассказ Умида Мамазакирова завершает констатацией того, что тест на коронавирус сдать непросто.

- Друзья, кто спрашивает, где можно сделать тест? Мой ответ - НИГДЕ, если вы не уверены, что были в контакте с больным какое-то время.. "Скорая помощь" не приедет, если вы скажете, что у вас температура 37. Мой случай, когда я действительно понимала, что у меня есть 100% вероятность наличия инфекции, - пишет Умида.

Вот только некоторые интернет-пользователи, прочитав все это, заподозрили модель в попытке хайпануть на теме коронавируса.

- Это хайп? – написал под постом Умиды magomedov_a063

- Кто-то хайп пытается поднять вирусом, - в свою очередь прокомментировал maga_7770595.