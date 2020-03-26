Нерабочая неделя в Татарстане: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

В среду, 25 марта, Президент России Владимир Путин сообщил о нерабочей неделе. Она продлится с 28 марта и по 5 апреля. И это не праздничные дни, а вынужденная мера, которая должна предотвратить распространение в стране коронавируса.

Вопросы о работе городского общественного транспорта, детских садов, развлекательных учреждений, аптек и продуктовых магазинов не заставили себя ждать. “Комсомолка” разбирается, как изменится жизнь татарстанцев с 28 марта.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

С 28 марта по 5 апреля автобусы, троллейбусы, трамваи и поезда метро в Татарстане ходить будут, но подвижной состав сократится на 25-30%. Тот общественный транспорт, который будет курсировать по городам, ежедневно будет проходить усиленную дезинфекцию.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Всю будущую неделю торговые центры в республике работать не будут. Исключение составят лишь находящиеся в них аптеки и продуктовые магазины.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

С четверга, 26 марта, в Татарстане временно ограничена работа кинотеатров, ночных клубов, фитнес-центров, кальянных, детских игровых и развлекательных центров. Такое постановление вынес Кабинет министров региона. Его несоблюдение влечет за собой административную ответственность. Сообщить о нарушениях можно в Роспотребнадзор или МВД республики.

Когда работа развлекательных учреждений будет восстановлена пока неизвестно.

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

Если фуд-корты в торговых центрах работать на будущей неделе не будут, то часть кафе и ресторанов продолжат кормить людей. Однако их администрация должна обеспечить санитарную обработку и дезинфекцию помещений. Кроме того, в залах одновременно могут находиться не более 20 человек.

ДЕТСКИЕ САДЫ И КАНИКУЛЫ

Детские сады в Татарстане в нерабочую неделю работать все равно будут. Родителей просят обеспечить детям домашний карантин, но если такой возможности нет, то их можно привести в детсад.

А вот школьные каникулы приказом президента Татарстана Рустама Минниханова продлены до 12 апреля. До этого дня будут закрыты и детские учреждения внешкольного образования: спортивные клубы и секции, музыкальные и художественные школы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПАРКОВКИ

Несмотря на то, что жителей Татарстана просят находиться дома, муниципальные парковки всю неделю будут работать бесплатно.

Напомним, сейчас в регионе коронавирусом заражены 9 человек. Все они находятся под присмотром врачей: восемь - в республиканской инфекционной больнице, один - в медучреждении Набережных Челнов. Первый заболевший - волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нагпет - выздоровел.