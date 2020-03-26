В КХЛ прислушались к "Ак Барсу" - сезон завершен досрочно из-за коронавируса

Весь мировой спорт сейчас замер в ожидании развития ситуации с пандемией коронавируса. Из-за распространения COVID-19 многие мировые соревнования приостановлены. Уже известно о намерении перенести Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу на 2021 год. Многие клубные турниры. например, футбольная Лига Чемпионов или баскетбольная Евролига, рассматривают вопрос о переносе решающих матчей. В разных странах называют разные даты возвращения спорта в нормальное русло, но мало где речь идет об апреле, все чаще приходится слышать май и июнь.

Крупные спортивные соревнования в России, например, футбольная Премьер-Лига или баскетбольная Единая Лига ВТБ пока остановили сезон до 10 апреля. Эти турниры еще надеются завершить. хоть и в более поздние сроки. А вот в Континентальной Хоккейной лиге (КХЛ) решили не ждать у моря погоды. Сезон официально завершили досрочно, без определения обладателя Кубка Гагарина.

ЧТО ПЫТАЛИСЬ ПРИДУМАТЬ В КХЛ И ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СПАСТИ СЕЗОН

Это решение, в принципе, напрашивалось само собой. В КХЛ сумели провести первый раунд плей-офф, определились восемь полуфиналистов в своих конференциях. Однако из-за распространения коронавируса иностранные команды, финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс" решили сняться с розыгрыша Кубка Гагарина.

В КХЛ рассматривали возможность проведения усеченного плей-офф между шестью командами, но эту идею не поддержали в казанском "Ак Барсе", заявив, что проводить битву за Кубок Гагарина без "Йокерита" и "Барыса" будет не по-спортивному и попросили завершить сезон досрочно. В итоге в КХЛ прислушались к боссам казанского клуба.

- Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным. Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Всё это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа, - сообщили в пресс-службе КХЛ.

ЗАКАНЧИВАТЬ ЧЕМПИОНАТ ЛЕТОМ - НЕ ВАРИАНТ

Конечно, можно было бы выявить обладателя Кубка Гагарина летом, но тогда бы сбилась бы вся система. Во-первых, контракты игроков действуют до 30 апреля и пришлось бы переносить сроки трансферных окон. Во-вторых клубам необходимо было полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки. Ну и в-третьих - пришлось бы сдвигать начало следующего сезона.

- К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон. Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным. Я понимаю тех, кто расстроился из-за отмены чемпионата, особенно болельщиков клубов, вышедших во второй раунд плей-офф. Но сейчас лучше прислушаться к рекомендациям организаций здравоохранения. Позаботьтесь о себе и своих близких. Мы обязательно и очень скоро увидимся на хоккее, - заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

"ЭТО СОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ"

В "Ак Барсе" решение лиги поддержали. По мнению главного тренера команды Дмитрия Квартальнова и капитана "барсов" Даниса Зарипова, в нынешней ситуации такое решение - единственно верный ход.

− Это совершенно правильное решение, спортивная составляющая ушла, когда две команды покинули плей-офф – у нас интернациональная лига. Предлагались разные варианты, но я до сих пор не понимал – да, могли бы доиграть чемпионат, но это был бы уже не тот Кубок. Конечно, жаль, что так произошло, но здоровье-то важнее. Мы к решению лиги отнеслись с пониманием и уважением, это правильно. Уверен наши болельщики тоже отнесутся к этому с пониманием, - заявил Квартальнов.

− Лига приняла правильное решение – в связи с происходящим по всему миру, в нашей стране: случаев (заболевания коронавирусом, - Ред.) в России хоть и немного, но они выявляются. Если мы сейчас не обезопасим друг друга и самих себя, последствия могут быть очень серьёзными, масштабы распространения заболевания – более глобальными. Я считаю, всей хоккейной семьей мы должны отнестись к этому с большой ответственностью и пониманием, сохранять своих близких, а особенно пожилых людей, и помочь им в это тяжёлое время, - высказал свою позицию Зарипов.

КОМУ ОТДАДУТ ЛАВРЫ ЧЕМПИОНА?

Как же быть с итогами сезона? В КХЛ сообщили, что распределят места по итогам на одном из ближайших заседаний Совета Директоров лиги. Этот момент любопытен. По логике, кому-то без плей-офф вручат Кубок Гагарина?

Вероятно, что какой-то титул закрепят за ЦСКА, который выиграл регулярный чемпионат. Вот только правильно ли это будет? Где гарантии, что ЦСКА вообще дошел бы до финала? Вопросов пока очень много. Остается только ждать официального заявления КХЛ.