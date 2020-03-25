2020-03-25T18:57:30+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле обвиняемую в похищении новорожденной девочки отправили в камеру СИЗО

33-летняя женщина обманула мужа и принесла домой чужого ребенка [видео]
Лика ИСАЕВА
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Малышку украли из Перинатального центраМалышку украли из Перинатального центраФото: Лика ИСАЕВА
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В Йошкар-Оле суд рассмотрел ходатайство следователя о взятии под стажу 33-летней местной жительницы. Женщине предъявили обвинения в похищении новорожденной девочки, которое было совершено 23 марта.

- Во время избрания меры пресечения злоумышленница признала свою вину. Ее взяли под стражу на время расследования, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Напомним, средь белого дня обвиняемая пришла в республиканский перинатальный центр, зашла в послеродовое отделение и забрала из палаты оставшуюся без присмотра на несколько минут трехдневную девочку.

Злоумышленницу задержали уже через несколько часов после преступления у нее на квартире. Девочку сразу увезли в ДРКБ, после осмотра ее передали родителям.

По факту пропажи ребенка возбудили уголовные дела по статьям "Похищение несовершеннолетнего" и "Халатность".

Не успел затихнуть скандал с похищением младенца из Перинатального центра Йошкар-Олы, как от своей должности был отстранен главный врач медучреждения Николай Сущенцов, а министру здравоохранения Марий Эл Марине Паньковой объявлен выговор за отсутствие должного контроля за деятельностью Центра.

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Следователи нашли похищенного из роддома младенца в Йошкар-Оле в квартире у местной жительницы.При содействии главврача и медработников новорожденную нашли здоровой и передали ее родителям

ИСТОЧНИК KP.RU

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