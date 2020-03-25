В Йошкар-Оле обвиняемую в похищении новорожденной девочки отправили в камеру СИЗО
В Йошкар-Оле суд рассмотрел ходатайство следователя о взятии под стажу 33-летней местной жительницы. Женщине предъявили обвинения в похищении новорожденной девочки, которое было совершено 23 марта.
- Во время избрания меры пресечения злоумышленница признала свою вину. Ее взяли под стражу на время расследования, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
Напомним, средь белого дня обвиняемая пришла в республиканский перинатальный центр, зашла в послеродовое отделение и забрала из палаты оставшуюся без присмотра на несколько минут трехдневную девочку.
Злоумышленницу задержали уже через несколько часов после преступления у нее на квартире. Девочку сразу увезли в ДРКБ, после осмотра ее передали родителям.
По факту пропажи ребенка возбудили уголовные дела по статьям "Похищение несовершеннолетнего" и "Халатность".
Не успел затихнуть скандал с похищением младенца из Перинатального центра Йошкар-Олы, как от своей должности был отстранен главный врач медучреждения Николай Сущенцов, а министру здравоохранения Марий Эл Марине Паньковой объявлен выговор за отсутствие должного контроля за деятельностью Центра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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