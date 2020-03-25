После полицейской погони житель Чувашии решил взорвать гараж, полный наркотиков
Во время патрулирования улиц Новочебоксарска сотрудники ГИБДД обратили внимание на подозрительный внедорожник "Тойота". Водителя попросили остановиться, но тот только прибавил газа.
Началась полицейская погоня, во время которой автомобиль беглеца заехал в местный гаражный комплекс. В лабиринте боксов лихачу иномарке удалось на какое-то время оторваться от погони. Когда сотрудники ГИБДД нашли ту самую "Тойоту", то в ней уже никого не было.
Пока инспекторы осматривали автомобиль, из щелей в воротах ближайшего гаража повалил едкий дым и послышались женские крики о помощи.
Вызвав подмогу - медиков "скорой" и пожарных, полицейские попытались вскрыть ворота бокса. Но это удалось лишь когда на место прибыли сотрудники МЧС со спецоборудованием.
Пока пожарные тушили огонь, сотрудники полиции обнаружили в гараже много свертков, предположительно, с наркотическими веществами растительного и синтетического происхождения. Некоторая часть из них была уничтожена огнем, но и уцелело немало.
Фото: МВД Чувашии
Потушив возгорание, пожарные, в свою очередь, обратили внимание на то, что кто-то на эти свертки положил газовый баллон. Если бы он все таки нагрелся от огня, то произошел бы хлопок, и гараж полностью разрушило.
Вскоре отыскалась и та, чей крик привлек внимание полицейских. Женщина и тот самый лихач все это время прятались в подвале гаража. Именно мужчина, по версии следователей МВД Чувашии, и стал инициатором поджога улик.
Эксперты установили, что в спасенных от огня свертках находилось около 8 килограммов марихуаны и порядка 1,5 килограмма синтетических наркотиков метилэфидрона и его производного, а также экстази.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение запрещенных веществ".
Оказалось, что благодаря этому задержанию и пожару полицейским удалось раскрыть целую группу наркоторгоцев. Вскоре были задержаны еще три человека, которые, предположительно, занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин. Все они на время следствия взяты под стражу.
После полицейской погони житель Чувашии решил взорвать гараж полный наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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