2020-03-25T14:47:07+03:00
Происшествия

После полицейской погони житель Чувашии решил взорвать гараж, полный наркотиков

Женские крики, дым и пожарные [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
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Во время патрулирования улиц Новочебоксарска сотрудники ГИБДД обратили внимание на подозрительный внедорожник "Тойота". Водителя попросили остановиться, но тот только прибавил газа.

Началась полицейская погоня, во время которой автомобиль беглеца заехал в местный гаражный комплекс. В лабиринте боксов лихачу иномарке удалось на какое-то время оторваться от погони. Когда сотрудники ГИБДД нашли ту самую "Тойоту", то в ней уже никого не было.

Пока инспекторы осматривали автомобиль, из щелей в воротах ближайшего гаража повалил едкий дым и послышались женские крики о помощи.

Вызвав подмогу - медиков "скорой" и пожарных, полицейские попытались вскрыть ворота бокса. Но это удалось лишь когда на место прибыли сотрудники МЧС со спецоборудованием.

Пока пожарные тушили огонь, сотрудники полиции обнаружили в гараже много свертков, предположительно, с наркотическими веществами растительного и синтетического происхождения. Некоторая часть из них была уничтожена огнем, но и уцелело немало.

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

Потушив возгорание, пожарные, в свою очередь, обратили внимание на то, что кто-то на эти свертки положил газовый баллон. Если бы он все таки нагрелся от огня, то произошел бы хлопок, и гараж полностью разрушило.

Вскоре отыскалась и та, чей крик привлек внимание полицейских. Женщина и тот самый лихач все это время прятались в подвале гаража. Именно мужчина, по версии следователей МВД Чувашии, и стал инициатором поджога улик.

Эксперты установили, что в спасенных от огня свертках находилось около 8 килограммов марихуаны и порядка 1,5 килограмма синтетических наркотиков метилэфидрона и его производного, а также экстази.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение запрещенных веществ".

Оказалось, что благодаря этому задержанию и пожару полицейским удалось раскрыть целую группу наркоторгоцев. Вскоре были задержаны еще три человека, которые, предположительно, занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин. Все они на время следствия взяты под стражу.

После полицейской погони житель Чувашии решил взорвать гараж полный наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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