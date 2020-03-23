2020-03-23T21:08:33+03:00
Происшествия

Появился фоторобот женщины, похитившей младенца в Йошкар-Оле

Поиски ребенка все еще продолжаются [фото]
Лика ИСАЕВА
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У женщины короткая стрижка и она носит очки.У женщины короткая стрижка и она носит очки.
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В Марий Эл разыскивает женщину, которая сегодня днем, 23 марта, похитила из Перинатального центра в Йошкар-Оле младенца. Ребенку всего три дня отроду. Пока мама ходила на процедуры, неизвестная женщина зашла в палату "Мать и дитя", забрала из кроватки сверток с младенцем. Как ей удалось с ребенком беспрепятственно покинуть медучреждение, пока остается под вопросом. На данный момент составлен фоторобот похитительницы младенца. Из примет только то, что женщина имеет рост около 160 сантиметров, короткую стрижку и ей около 40 лет.

Фоторобот помогли составить женщины из перинатальнго центра, где все произошло. Они заметили неизвестную, которая не лежала в послеродовом отделении, но по каким-то причинам находилась в здании некоторое время. В свою очередь как рассказали собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах, подозреваемая в похищении младенца маскировалась под пациентку, надев на себя домашний цветастый халат, черную футболку в белую полоску, серые колготки и черные тапочки.

На поиски похитительницы и ребенка направлены сотрудники полиции, Росгвардии и волонтеры организации по поиску пропавших "Лиза Арлетт", а также местные жители.

По факту исчезновения новорожденного возбуждено два уголовных дела - "Халатность" и "Похищение несовершеннолетнего".

ИСТОЧНИК KP.RU

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