«От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем»: игрок казанского «Рубина» Тарасов призвал помогать пожилым людям

Бывший футболист сборной России, а ныне полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов обратился к жителям страны с просьбой поддержать пожилых людей. На своей странице в инстаграме он рассказал, как помог нескольким пенсионерам с продуктами и посоветовал подписчикам последовать его примеру.

- В период карантина стоит заботиться не только о себе, но и смотреть по сторонам - может, рядом есть те, кому также нужна помощь. Я последний раз закупался в магазине - без паники, просто корзина на неделю и заодно помог с покупками нескольким пожилым людям, явно волнующимся из-за новостей. От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. Вокруг нас есть пожилые и одинокие люди, которым самим приходится ходить в магазин за продуктами. Это могут быть даже ваши соседи по поселку или дому. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им правда сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город. Можно просто повесить у себя в подъезде объявления с предложением помочь пожилым соседям с покупкой продуктов и лекарств в ближайшие пару недель. Это не чужие люди, вы живете через стенку с ними, - написал Тарасов.

tarasov23 Тарасов призвал помогать пожилым людям

Отметим, что из-за угрозы распространения коронавируса пожилым людям советуют не выходить на улицу, так как именно пенсионеры больше всего подвержены риску заражения СОVID-19.

По последним данным, коронавирус диагностирован у 438 человек на территории России. 18 из них выздоровели. Летальных случаев нет. В Татарстане коронавирусом заболели шесть человек. В том числе звезда казанского "Зенита" Эрвин Нгапет.

Напомним, Тарасов является воспитанником столичного "Спартака", но за основную команду "красно-белых" он так и не сыграл. Футболист выступал за "Томь" и "Москву", а большую часть карьеры провел в "Локомотиве". Летом его контракт с "железнодорожниками" истек и он остался без работы. В январе стало известно, что "Рубин" пригласил Тарасова на просмотр, а спустя месяц предложил ему контракт.

Правда. спустя три дня после подписания соглашения, Тарасов сломал ногу на тренировке и выбыл на долгий срок. Ему провели успешную операцию в Италии. Сейчас игрок восстанавливается в Москве. При этом. сам Тарасов признался, что из-за череды травм даже обратился за помощью к экстрасенсу.

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