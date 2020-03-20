«Ресурсный центр «Татнефти» слушает»… и помогает

Волонтеры «Татнефти» реализуют новую социальную инициативу – помогают пожилым людям Альметьевска в условиях ограничений по эпидемиологической ситуации в республике. Компания открыла ресурсный центр, в который вошли 42 волонтера из числа молодых работников «Татнефти» и студентов АГНИ. Они помогут пенсионерам доставить на дом необходимые продукты и лекарства. Нефтяники готовы тиражировать этот опыт на все города и поселки юго-востока Татарстана.

По словам молодежного лидера «Татнефти» Дмитрия Несмина, инициативу сотрудников всецело поддержал генеральный директор Наиль Маганов, оперативно обеспечив штаб волонтеров всем необходимым.

Для них был выделен специальный номер «горячей линии», компьютеры и программы, средства индивидуальной защиты и местной дезинфекции. Волонтеры принимают звонки, внимательно выслушивают пожелания, быстро определяют ближайший к адресу магазин или аптеку и доставляют необходимое буквально в течение часа. На отдаленные адреса, например, в Урсалу или поселок Нижняя Мактама, нефтяники выделяют транспорт.

- К сожалению, пожилые люди, как нам говорит ВОЗ – наиболее подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, – говорит Несмин. – Надеемся, наш штаб поможет не одной сотне наших бабушек и дедушек реже бывать в людных местах, но иметь дома все необходимые продукты и лекарства.

Пока волонтеров 42, но их число будет непременно расти – организаторы акции приглашают всех желающих поучаствовать в добром деле.

Одной из первых услугой воспользовалась 86-летняя жительница нефтеграда Мадина Хисматуллина. У нее дома кончились крупы, молоко, нужен был свежий хлеб. Волонтеры привезли все, что требуется, плюс к этому дали памятку о том, как сохранить здоровье и избежать болезни.

Сами волонтеры, к слову, прошли медосмотр, флюрографию и перед каждым выходом на линию измеряют температуру. К своей миссии они относятся очень серьезно, а пожилым – максимально внимательно и вежливо.

- Узнала о наборе волонтеров в соцсетях буквально пару дней назад и без раздумий согласилась, – говорит студентка АГНИ Алия Гиниятуллина. – Как раз требовались люди со знанием татарского языка. Считаю, что Компания «Татнефть» делает доброе и благородное дело.

В ближайших планах – расширить географию услуги по все городам и поселкам нефтяного региона.

Позвонить на «горячую линию» штаба можно по телефону в Альметьевске: 8 (8553) 305-060 ежедневно с 8:00 до 20:00.

- Замечательное благое дело, когда молодежь будет заботиться о старшем поколении. Я думаю мы сможем сделать их время самоизоляции более комфортным и безопасным, - отметил Наиль Маганов.