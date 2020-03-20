Татарстанцев просят максимально ограничить посещение налоговой инспекции – получить услуги можно в электронном виде
В целях предупреждения и исключения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) налоговые органы рекомендуют максимально ограничить непосредственное посещение налоговых инспекций.
ФНС России реализована возможность получения государственных услуг налоговых органов и исполнения налоговых обязанностей бесконтактным способом в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, а также через официальный сайт www.nalog.ru и электронные сервисы:
«Личный кабинет для физических лиц»
«Личный кабинет индивидуального предпринимателя»
«Уплата налогов и пошлин»
Налоговые калькуляторы
«Обратиться в ФНС России»
«Часто задаваемые вопросы»
«Узнать о жалобе» и т.д.
Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно сформировать в «Личном кабинете для физических лиц» и вместе с отсканированными подтверждающими документами направить в налоговую инспекцию по месту регистрации налогоплательщика.
Получить ответ на все интересующие вас вопросы можно по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2-222
Берегите себя и своих близких!