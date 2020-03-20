Татарстанцев просят максимально ограничить посещение налоговой инспекции – получить услуги можно в электронном виде

В целях предупреждения и исключения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) налоговые органы рекомендуют максимально ограничить непосредственное посещение налоговых инспекций.

ФНС России реализована возможность получения государственных услуг налоговых органов и исполнения налоговых обязанностей бесконтактным способом в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, а также через официальный сайт www.nalog.ru и электронные сервисы:

«Личный кабинет для физических лиц»

«Личный кабинет индивидуального предпринимателя»

«Уплата налогов и пошлин»

Налоговые калькуляторы

«Обратиться в ФНС России»

«Часто задаваемые вопросы»

«Узнать о жалобе» и т.д.

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно сформировать в «Личном кабинете для физических лиц» и вместе с отсканированными подтверждающими документами направить в налоговую инспекцию по месту регистрации налогоплательщика.

Получить ответ на все интересующие вас вопросы можно по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2-222

Берегите себя и своих близких!