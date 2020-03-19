2020-03-19T15:43:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Футболисты и тренеры "Рубина" сдадут коллективный тест на коронавирус

В тренировочном процессе пауза, пока на 5 дней
Владимир КРУПСКИЙ
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Тренировки прекращены на пять дней. Фото: ФК "Рубин".Тренировки прекращены на пять дней. Фото: ФК "Рубин".
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Из-за приостановления чемпионата России по футболу до 10 апреля у команд появился незапланированный отпуск почти на месяц. Некоторые команды продолжают тренироваться в обычном режиме. Что касается "Рубина", то пока тренировки остановлены. Более того, игроков и тренеров готовят к тестированию на коронавирус.

- Мы возьмём пятидневную паузу в тренировочном процессе. У всех игроков будут индивидуальные программы, которые они должны будут выполнять. Также в ближайшие дни вся команда, включая персонал, сдадут тест на коронавирус, - заявил главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

Кроме того, наставник казанской команды призвал всех серьезно относиться к создавшейся ситуации.

- Сейчас, думаю, все должны рассуждать как граждане, не как профессионалы. Ситуация действительно очень серьезная. Некоторые считают, что российские власти перестраховываются. На самом деле этого точно нет, потому что у меня достаточно знакомых и в Англии, и в Голландии, где ситуация действительно непростая. Сейчас мы все должны быть максимально правильными, и я призываю всех, у кого есть такая возможность, оставаться дома на карантине и выполнять свои гражданские обязательства. Никто из нас не знает, являемся ли мы не просто больными людьми, а разносчиками этого вируса. Сейчас я присоединяюсь к акции, которая идет – постараться быть на карантине и постараться обезопасить не только себя, но и всех окружающих, - отметил Слуцкий.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в конце декабря прошлого года. Под его руководством команда провела три матча. На счету "Рубина" при Слуцком побнда, ничья и поражение. На данный момент казанцы с 23 очками идут на 14 месте в Премьер-Лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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