2020-03-19T11:57:51+03:00
Коронавирус Covid-19

"Закрыты многие учреждения, проще перечислить, что открыто": Живущая в Испании россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом в стране

Жительница Казани, проживающая в одном из городов Каталонии, рассказала, как они справляются во время карантина
Лика ИСАЕВА
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Жителям Испании советуют не пользоваться общественным транспортом и меньше бывать на улице.Жителям Испании советуют не пользоваться общественным транспортом и меньше бывать на улице.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Испании, как и во многих странах Европы, ввели карантин из-за пандемии коронавируса. Массовые мероприятия начали отменять еще две недели назад, прекращены все спортивные турниры. Люди живут в ожидании развития ситуации. В панике жители Испании сметают с полок продукты и вещи первой необходимости. Впрочем, такой ажиотаж не повсеместно. Об этом "Комсомольской Правде-Казань" сообщила россиянка Ирина Горячева, которая уже несколько лет живет в небольшом городке в Каталонии. По ее словам в городе закрыто почти все, даже общественным транспортом просят не пользоваться.

- У нас всеобщий карантин из-за коронавируса, - сообщила Ирина корреспонденту "Комсомолки". - Закрыты многие учреждения, проще перечислить, что открыто. Это медучреждения, продовольственные магазины, полиция, работает общественный транспорт, но власти настоятельно рекомендуют его не использовать. Все кто могут, работают из дома, кто не может, как, например, медсестры и врачи, работают посменно. Закрыта наземная граница.

Отметим, что Ирина переехала в Испанию по любви. Несколько лет назад девушка из Казани во время отпуска познакомилась в Мадриде с местным студентом Пабло. Сначала они переписывались, ездили друг к другу в гости, а затем Ирина решилась на переезд. Она выучила испанский, уволилась с работы и переехала к любимому в маленький испанский городок в Каталонии. На родине у девушки уже сложилась карьера - она работала врачом в больнице, были большие перспективы, ей предлагали должность завотделением, но Ирина выбрала любовь.

В Испании ей пришлось сдавать экзамены и на знание языка, и подтверждать свой медицинский диплом. Сначала нашла работу в местной частной клинике, затем получила работу в более крупном медцентре. С Пабло они расписались и растят сына Андрэ, ему сейчас два года.

Сводки о том, сколько жителей Испании заболело и сколько скончалось меняются часто, и Ирина затрудняется сообщить эти цифры. Каталонцы не поддаются панике, но тщательно соблюдают профилактические меры - сократили походы в гости и рестораны, в магазины выходят строго по необходимости, двери в свои жилища и дворы держат на замке. Это же Ирина посоветовала делать и всем россиянам.

Отметим, что на 18 марта общее число заболевших превысило отметку в 200 тысяч. 7 882 человек в мире скончались от болезни, 81 102 пациента вылечились и были выписаны из больниц.

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В Испании более 80 человек стали жертвами коронавируса. Напуганные новостями, всеобщим напряжением и карантином в стране люди сметают с полок магазинов всю еду: нет ни фруктов, ни круп, ни мяса. Поставщики не успевают пополнять полки: не проходит и получаса, как они вновь становятся пустыми. Россиянин Павел Смирнов, живущий в пригороде Барселоны, снял видео опустевших магазинов (подробне).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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