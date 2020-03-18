В Татарстане из-за коронавируса приостановлены спектакли и выставки

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подписала приказ «О предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции». Если ранее учреждениям культуры лишь рекомендовали приостановить свою деятельность на время пандемии коронавируса в мире, то с этого момента это уже требование. Все художественные галереи, театры и музеи временно закрыли свои двери для посетителей.

Культурные учреждения не должны работать, пока в Татарстане не будет отменен особый режим, который ввели из-за коронавируса. Он продлится до 15 апреля. Сейчас каждый татарстанский театр на своем сайте вывесил объявление о том, что спектакли перенесены на другое время. Все, кто желает сдать билеты, могут это сделать, получив 100% возмещение своих затрат. Те, кто готов потерпеть и дождется окончания временного ограничения, смогут увидеть выбранные постановки в другие дни.

Но некоторые ранее объявленные постановки все-таки состоятся. Например, Камаловский театр сегодня, 18 марта, проведет юбилейный вечер Рузии Мотыгуллиной.

В Татарском государственном театре оперы и балета также перенесены все спектакли, но балет "Корсар", запланированный на вечер 18 марта, состоится.