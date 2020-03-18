2020-03-18T18:25:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане из-за коронавируса приостановлены спектакли и выставки

Приказ об этом был подписал глава Минкульта республики
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подписала приказ «О предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции». Если ранее учреждениям культуры лишь рекомендовали приостановить свою деятельность на время пандемии коронавируса в мире, то с этого момента это уже требование. Все художественные галереи, театры и музеи временно закрыли свои двери для посетителей.

Культурные учреждения не должны работать, пока в Татарстане не будет отменен особый режим, который ввели из-за коронавируса. Он продлится до 15 апреля. Сейчас каждый татарстанский театр на своем сайте вывесил объявление о том, что спектакли перенесены на другое время. Все, кто желает сдать билеты, могут это сделать, получив 100% возмещение своих затрат. Те, кто готов потерпеть и дождется окончания временного ограничения, смогут увидеть выбранные постановки в другие дни.

Но некоторые ранее объявленные постановки все-таки состоятся. Например, Камаловский театр сегодня, 18 марта, проведет юбилейный вечер Рузии Мотыгуллиной.

В Татарском государственном театре оперы и балета также перенесены все спектакли, но балет "Корсар", запланированный на вечер 18 марта, состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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