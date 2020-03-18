17 марта в Торгово-промышленной палате прошел третий модуль проекта «100 лидеров» - Татарстан будущего. Первое занятие идеология предпринимательства. Его провел Бикмуллин Марат Газизович Предприниматель, Депутат Казанской Городской Думы, Основатель Технопарка «Авиатор».

Как пишут о нем в СМИ «управляет миллиардным многопрофильным бизнесом, не имея кабинета и водителя». Марат Бикмуллин с удовольствием делился с участниками своими знаниями и отвечал на все их вопросы. Их было не мало. Спрашивали и о финансах и становлении бизнеса, и о будущих проектах. На занятие Марат Газизович пришел с небольшой клумбой. Это тоже новый проект. Так можно выращивать растения даже дома, либо реализовывать готовые растения.

Следующие две пары провел Зарипов Сирин Раифович независимый финансовый советник, директор юридической фирмы «Альфа». Он говорил о серьезном – о юридической практике в бизнесе и о финансовой грамотности, как создать капитал и куда его инвестировать, как регистрировать бизнес, чтобы вести его легально, как правильно заключать договоры и как проверить контрагента. Участники проекта аплодисментами провожали педагога. С такими знаниями они точно будут принимать правильные финансовые решения.

Бухгалтерский учет сегодня преподавала Губайдуллина Альбина Рамилевна кандидат экономических наук, управляющий партнер аудиторской фирмы «Палладиум». Она рассказала о последних трендах 2020 года: налоговая реформа – что ждет бизнес, инструменты взыскания, ключевые зоны риска, дробление бизнеса, профилактика. Сделала акцент на главных составляющих бизнеса: контроль управления, налоговая безопасность, сохранность активов.

После занятия Альбина Губайдуллина дала небольшое интервью и поделилась впечатлениями о проекте. Она отметила, что конкурс даст возможность молодежи воплотить их идеи в реальность, и дала ребятам совет – быть активными, действовать, участвовать в разных проектах, получать знания и развиваться.

- Они, когда начинают реализовывать проект, наталкиваются на различные преграды, потом у них блеск в глазах потухает. Нужны те люди, которые смогут их направить, сказать, как нужно, как действовать. Нужно сохранять свою позицию и идти к цели до конца. Это очень полезно. Спикеры из разных областей. Начиная от продаж, вопросы финансов, юридическая составляющая, проектирование. Это все очень полезно и нужно. Проект очень классный, пусть он развивается и дальше. Это стимул для ребят, они понимают какие шаги сделать, чтобы добиться результата, - отметила Альбина Губайдуллина.

Построение бизнес-плана и геймификация бизнес-процессов. Спикер Васильев Денис Александрович Бизнес-тренер и сертифицированный коуч. С легкостью, где-то даже играючи, бизнес-тренер выдавал ценные знания и нужную информацию. О стратегическом развитии компании, об инвестиционном планировании и многом другом. Также Денис Васильев рассказал о способе превращения рутинного процесса в игру, вроде начисления очков за действия, введения соревнования и рейтингов, уровней сложности.

Третий модуль завершился работой над проектами. Провела Белова Ольга Вячеславовна руководитель Центра управления карьерой Ольги и Александра Беловых. Она предприниматель, автор уникальной методики карьерного консультирования, имеет 16 - летний практический опыт обучения и руководства в федеральных и международных компаниях. Говорили о четких целях проекта.

- Сегодня мы и исследовали проекты, ставили вопросы и углублялись в цели и задачи проектов. Ребята друг для друга были оппонентами, задавали вопросы, исследовали эти цели. У некоторых поменялись идеи, у некоторых идеи углубились. У ребят появилось еще больше вопросов. Но это хорошо, мозг должен работать, - сказала Ольга Белова.

Третий модуль завершился традиционно домашним заданием. В связи с объявленной в республике и стране эпидемиологической ситуацией Торгово-промышленная палата изменила систему проведения модулей. Третий день обучения 17-ого марта был и очным и заочным. В конгресс-зале было меньше 50-ти участников проекта, остальные смотрели прямой эфир в инстаграм @tpprt.ru