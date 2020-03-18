2020-03-18T10:52:15+03:00
Общество

Сегодня Билайн пров­едет открытый вебинар по организации уда­ленной работы

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Билайн приглашает работодателей и работников на открытый вебинар по организации удаленной работы, который состоится в среду, 18 марта, в 11:00 по московскому времени. Актуальность удаленной работы значительно выросла из-за распространения коронавируса, и мы решили поделиться своим многолетним успешным опытом в этом вопросе со всеми, кто хочет об этом узнать.

В 2016 году Билайн одним из первых в России начал внедрять BeeFREE – полномасштабный формат удаленной работы, который сейчас стал частью операционной деятельности и корпоративной культуры компании и ее сотрудников. Внутренние исследования и отраслевые рейтинги признали BeeFREE эффективным инструментом как для бизнеса, так и для повышения мотивации и продуктивности сотрудников. Возможностью работать удаленно в конце 2019 года пользовалось более 5 000 сотрудников Билайн.

Из вебинара участники узнают:

• Как перевести сотрудников на работу из дома без влияния на повседневные бизнес-процессы компании

• Нужно ли менять зарплату сотрудников, работающих удаленно

• Как руководить работниками, которых нет возможности пригласить к себе в кабинет

• Какие бизнес-процессы в компании изменила удалённая работа

• Каковы основные этапы внедрения подобных проектов

• Каких правил лучше придерживаться, чтобы компания продолжила успешно работать

• С какими вызовами столкнулись в Билайн при реализации проекта

Эти и другие темы обсудят с участниками вебинара Ольга Филатова, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке, и Алина Драгун, менеджер по организационному развитию Билайн, куратор проекта BeeFREE.

Вебинар подготовлен для руководителей и сотрудников компаний. Для участия в открытом вебинаре не требуется регистрация. Достаточно в среду, 18 марта в 11:00 по московскому времени пройти по ссылке.

Сейчас мы также изучаем возможность публикации внутренних корпоративных материалов по внедрению и управлению BeeFREE, чтобы как можно больше компаний и их сотрудников в России могли использовать наш опыт и наработки в области удаленной работы.

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