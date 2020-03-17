2020-03-17T14:14:55+03:00
Дом. Семья

Он улетел, но обещал вернуться: Михаил Галин и его знаменитый кот Виктор остались в восторге от Казани

Особенно Михаил отметил гостеприимство жителей столицы Татарстана [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Михаил и Виктор стали известны после того, как в конце 2019 года мужчина обманом пронес питомца на борт самолета Москва-Владивосток.Михаил и Виктор стали известны после того, как в конце 2019 года мужчина обманом пронес питомца на борт самолета Москва-Владивосток.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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11 марта в Казань приехал борец за права животных Михаил Галин и его кот Виктор. Они стали известны после того, как в конце 2019 года мужчина обманом пронес питомца на борт самолета Москва-Владивосток.

На досмотре в аэропорту Михаил показал работникам стройную кошку, а после подменил ее на Виктора весом 8,5 килограммов. Пассажира заранее предупреждали, что с таким тяжелым животным в самолет нельзя, но мужчина никак не мог оставить друга в багажном отсеке.

В Казань Михаила и его питомца пригласил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В Казань Михаила и его питомца пригласил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

После этой истории Михаил Галин стал борцом за права животных. В Казань его вместе с Виктором пригласил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. За два дня гости увидели не только Казанский Кремль, пешеходную улицу Баумана, Старо-татарскую слободу, центр “Эрмитаж-Казань” и музей чак-чака, но также съездили в Иннополис и на остров-град Свияжск.

За три дня Михаил и его питомец увидели главные достопримечательности Казани, а также побывали в Иннополисе и Свияжске. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

За три дня Михаил и его питомец увидели главные достопримечательности Казани, а также побывали в Иннополисе и Свияжске.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

- В восторге от прекрасной Казани и ее жителей! Красивый, современный город, в котором очень бережно относятся к своей культуре и истории и при этом активно развивают инновации и технологии. 3 дня полного погружения и удовольствия от всего, что происходит вокруг. Но самые большие впечатления я увезу о гостеприимстве жителей Татарстана, - признался после поездки на своей странице в соцсети Михаил Галин. - За эти 3 дня вы влюбили в свой город и это тот случай, когда едва уехав, хочется вернуться. Обязательно вернусь. До встречи, Казань.

Напомним, Михаил и Виктор также успели познакомиться с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Казань Михаил Галин называл красивым и современным городом. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Казань Михаил Галин называл красивым и современным городом.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Михаил Галин признался, что ему хватило трех дней, чтобы влюбится в Казань. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Михаил Галин признался, что ему хватило трех дней, чтобы влюбится в Казань.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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