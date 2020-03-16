2020-03-16T18:33:54+03:00
Общество

Роман ЗЛОТНИКОВ: «От выбора каждого зависит всё»

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Знаменитый писатель-фантаст Роман Злотников в эксклюзивном интервью волонтерам АЛЛАТРА ТВ поделился своими взглядами на творчество, жизнь и мироустройство.

По мнению автора популярных произведений, написанных в жанре научной фантастики и фэнтези (суммарный тираж которых составляет более десяти миллионов экземпляров), объединяет всех людей на планете, вне зависимости от национальности, вероисповедания, культуры, прежде всего принадлежность к одному разумному виду.

– Я считаю, что человек - это некая смесь животного и божественного, – рассказывает Роман Валерьевич. – В одной из своих книжек я даже написал такую фразу: «Человек - это точка на струне, натянутой между низким животным и высоким божественным». Но для того, чтобы оставаться на этом уровне, надо напрягать все силы, прилагать усилия, преодолевать вот это вот сползание. Осознать себя – это, может быть, одна из целей мироздания. Осознать себя до самого предела в конце. И для этого не обязательно иметь какие-нибудь суперсовременные микроскопы и остальные инструменты для работы с генетикой, которыми пользуются люди. Вполне возможно, что достаточно намерения или воли, причем воли достаточно высокого уровня.

Как люди могут способствовать развитию лучших качеств и в себе, и в обществе в целом?

– Основные положения того, что именно «должно», были сформулированы давно. И они, в общем-то, периодически повторяются. То есть, если мы возьмем список добродетелей христианства, например, и моральный кодекс строителей коммунизма, то они процентов на девяносто (минимум - на восемьдесят) пересекаются. А вообще, если сформулировать базовый постулат всех подобных кодексов и списков, то я бы сказал, что это как раз и есть то, что способствует развитию человечества, его выживанию. Вернее, даже наоборот, сначала выживанию, а потом развитию.

Насколько важен момент выбора в жизни каждого человека и в обществе в целом?

– Только от выбора каждого человека все зависит! Только от выбора каждого! Другой вопрос, что «ничего не делать» - это тоже выбор. Так что в этом смысле всё зависит только от каждого человека.

А как, на Ваш взгляд, можно изменить мир?

– Если бы я это знал, то я бы был Христос... вот Он - смог. Или Будда… Можно присмотреться к ним, вот, и попробовать повторить… Это если брать мир, как нечто относящееся ко всему человечеству. А если брать мир, как... как если бы меня понимал самый обыкновенный крестьянин (в деревне, городе, стране – не важно), то в этом смысле самый лучший выбор следующий: «Начни с себя и не сдавайся».

Что значит в Вашей жизни творчество?

– Для меня творчество - мои книги. Это такой способ взаимодействия с сообществом по поиску единомышленников, тех людей, с которыми мне комфортно. То есть вокруг себя я некоторым образом просто изменил настоящее. С тех пор, как мои книги начали читать, естественным образом изменился и круг общения. Появились люди, которые очень близки по менталитету, по системе ценностей. Естественно, стало гораздо лучше жить, вне зависимости от того, какие вокруг здания, дороги, депутаты. Мне лично в связи со всем этим стало гораздо легче жить, легче дышать, я полюбил свою страну, начал ею гордиться. Потому что, «пока такие люди в стране советской есть», то… И их, хороших людей, очень много на самом деле. И переписка с ними идет, и своя атмосфера создается, своего рода – реальность.

Я в различных поездках по стране побывал уже во многих местах, причем часть из них состоялась по инициативе сообществ людей, которым не очень-то нравится то, что, например, творится в СМИ (то, что льется с телеэкранов и что выдается за «правду жизни»). Они, эти сообщества, в общем-то хотят делать свою правду, они считают ее ценной, важной, нужной, и – делают. Если у тебя есть, например, посыл, скажем, конструировать позитивное будущее не только для себя, но и для некоего количества близких, ценных для тебя людей, то вот этим как раз и надо заниматься. Если есть такой внутренний посыл, то... Вот вы, по-моему, как раз этим по большей части и занимаетесь, в этом направлении ваше сообщество движется. И дай Бог вашему движению успехов на этом поприще. Потому что ваши ценности мне тоже достаточно близки.

У Элеоноры Рузвельт есть интересное выражение: «Умные люди обсуждают идеи, средние - обсуждают события, глупые люди обсуждают людей». В этом смысле, если есть сообщество, которое обсуждает положительную идею, работает с ней, двигает её, значит - это сообщество умных людей. И чем больше будет умных людей, тем лучше будет нам всем. Я желаю, в общем, вам не останавливаться. Расширение границы «того, что я не знаю» - это вовсе не конец. Вдруг окажется, что следующее усложнение мира произойдет, но это лишь будет ступень. Это не разрушение всего мира – это ваше поднятие на следующую ступень, это прорыв.

АЛЛАТРА ТВ – это первое в мире общественное волонтерское телевидение, на данный момент не имеющее аналогов, контент которого участники общественного движения создают сами (интервью с известными культурными деятелями, психология, наука и многое другое, способствующее развитию человека).

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