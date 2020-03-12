Много крови, мало смысла: в Казани состоялся предпоказ фильма «Бладшот»

С чем для большинства зрителей ассоциируется Вин Дизель? С белой майкой, силой, быстрой ездой на дорогих автомобилях, философскими размышлениями о дружбе и семье. Словом, с «Форсажем». Да, он также сыграл во многих других фильмах, но 8 частей этой медиафраншизы сделали своё дело. Глупо было надеется, что зритель не будет искать в Бладшоте Доминика Торетто. Зритель искал и нашёл - это было несложно.

Казанцы смогли посмотреть фильм «Бладшот» за день до его официальной премьеры. Предпоказ картины состоялся в среду, 11 марта, в кинотеатре «Киномакс» в ТЦ «Южный».

Кто же такой Бладшот? Это бывший морской пехотинец, который не по своей воле становится машиной для убийств. Ученые полностью заменили его кровь на наноботов, реконструирующих его тело. Кроме того, герою ежедневно загружают новые воспоминания, что делает его послушным киллером. Так, сначала ученые мстят своим врагам, а потом Бладшот мстит им. В этом, пожалуй, и весь фильм. Много крови, мало смысла.

При всем этом, Бладшот весь фильм очень напоминает Торетто. Начнём с того, что знаменитую белую майку Доминика Дизель в новом фильме решил не снимать. Словно приезжал на одну съемочную площадку с другой - той, где работал над «Форсажем 9». Нельзя не заметить и того, что Вин Дизель вновь кому-то мстит. Это было в «Риддике», это было и в «Форсажах». К слову, он и бывшего морского пехотинца уже играл - в фильме «Лысый нянька: Спецзадание». Зритель все это помнит. Ничего нового Бладшот Дизеля ему не показал.

Единственное, что действительно стоит внимания - игра Ламорна Морриса. Обычно эпизодический актёр полного метра и звезда ситкомов, в этот раз ему дали показать свой талант. И получилось зрелищно, смешно и интересно. Программист Уилфред Уиганс в «Бладшоте» получился просто крутым.