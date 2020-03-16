2020-03-16T16:39:51+03:00
Происшествия

Жителя Татарстана за убийство приемной дочери приговорили к 19 годам колонии

Также реальный срок получила и его сожительница, которая измывалась над детьми
Ирина ЛЕСКОВА
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Мужчина в итоге избежал пожизненного срока.Мужчина в итоге избежал пожизненного срока.Фото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Верховном суде Татарстана огласили приговор для 40-летнего Романа и его 38-летней супруги Эллы. Присяжные признали мужчину виновным в убийстве. В итоге за убийство приемной 9-летней дочери ему назначили наказание в виде 19 лет в колонии строгого. Его экс-жене и подельнице – 7 лет в колонии общего режима за умышленное причинение здоровью девочки тяжкого вреда. Признали их и виновными и в издевательствах, пытках и неисполнении родительских обязанностей.

Отметим, что за убийство малолетней девочки Роману грозил пожизненный срок. Но присяжные сочли, что он заслуживает снисхождения. Это и помогло мужчине избежать столь сурового приговора.

Напомним, этот кошмар начался, когда в марте 2016 года, когда органы опеки Алексеевского района Татарстана передала Роману и Элле на воспитание четырех малолетних детей из одной семьи - трех девочек и мальчика в возрасте от 6 до 11 лет. Спустя два года одна из сестер, которой было 9 лет, в итоге и была убита.

Соседи Романа и Эллы утверждали, что супруги взяли детей для рабского труда на своей ферме. Оба они получали пособия за воспитание детей, но участь малышей оказалась трагичной.

Во время следствия и суда было доказано, что Роман и Элла взяли за воспитание детей систему побоев и истязаний. Трем голодным девочкам и их маленькому брату не разрешали брать продукты в холодильнике. А если они, не удержавшись, брали конфеты, их жестоко наказывали. Попадало даже за то, что они без разрешения заходили в дом, а также за не вымытые руки.

А когда 18 июля 2018 года дети выпили пакет сока, то Роман разрезал пустую коробку на четыре части и заставил их съесть упаковку.

Спустя три дня Элла пошла в баню вместе с девочками. На руке женщины был аппарат Иллизарова – она в конце 2017 года попала в ДТП, и находилась на реабилитации. В бане между взрослой женщиной и девочкой произошел конфликт, и 9-летний ребенок вылил на приемную мать ковш горячей воды. В отместку ошпаренная Элла вылила на девочку аж два ковша кипятка. В больницу ребенка никто не отводил. Ожоги 20% тела лечили дома, мазями и народными средствами.

Убийство же той самой приемной дочки Григорьевых произошло после того, как 4 августа Роман вернулся домой. Он увидел девочку играющей в песочнице, сделал ей замечание, а после жестоко избил, в том числе и ногами. От побоев ребенок скончался спустя несколько дней.

Во время следствия было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Халатность» в отношении экс-главы отдела опеки и попечительства Алексеевского района. Выяснилось, что детей Роману и Элле передали незаконно - они были давно разведены. В итоге бывшего начальника районной опеке приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно

А приемные дети из этой семьи были изъяты еще в 2018 году, сейчас они находятся под опекой государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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