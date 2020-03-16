Бессмертный полк "Комсомольской Правды": Расскажите о подвигах своих родных и близких

Когда люди слышат слово война, то большинство из них сразу предполагают Великую Отечественную войну. Да, история знает много кровопролитных конфликтов. Достаточно вспомнить Первую мировую или Отечественную войну 1812 года. Вооруженные конфликты и сейчас то и дело происходят по всему миру, но именно Великая Отечественная война стоит особняком. Память о ней всегда будет жить в сердцах жителей России и других стран мира.

9 мая мы отметим знаковый юбилей – 75 лет с момента Великой Победы. По случаю важнейшей даты в истории нашей страны, "Комсомольская Правда-Казань" предлагает вспомнить подвиги участников Великой Отечественной войны, организуя собственный Бессмертный полк.

Присылайте рассказы о подвигах ваших родных и близких и их фотографии на kazankp@mail.ru или на личную почту редактора "КП-Казань" Ильи Стребкова iliya.strebkov@phkp.ru. Все присланные рассказы будут публиковаться на сайте kazan.kp.ru и на страницах газеты "Комсомольская Правда". Расскажите о подвигах ваших родственников-героев всей стране!