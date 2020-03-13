Массовое отравление детей в Чебоксарах: за неделю до ЧП в столовой школы уже находили нарушения

В Чебоксарах продолжаются проверки в средней школе №50, чьи ученики и педагоги 11 и 12 марта попали в больницы с подозрением на кишечное отравление. Все пациенты жаловались на рвоту и диарею. К вечеру 12 марта количество заболевших достигло 26 человек. Среди них - два учителя.

- На сегодня, 13 марта, за медицинской помощью с указанными симптомами обратились уже 34 человека, из них 27 детей, - сообщили в Минздраве Чувашии.

Из них 12 человек (7 детей и 5 взрослых) госпитализированы в БСМП, еще 10 детей находятся на стационарном лечении в Городской детской больнице №2. Всем обратившимся оказана медпомощь и назначено лечение. При необходимости в больницах могут быть созданы дополнительные койко-места.

Тем временем в самой школе №50 все занятия были отменены. Возобновят их не ранее 23 марта. Сейчас в образовательном учреждении тщательно выясняют, почему после обеда в школьной столовой детей начало лихорадить. По некоторым данным, школьники отметили странный запах у котлет, которые им давали.

Роспотребнадзор Чувашии выяснил во время санитарно-эпидемиологического расследования, организованного после массового отравления, что организацию питания в школе осуществляет компания "Комбинат школьного питания №3".

- В ходе расследования проводится проверка пищеблока, учебных помещений. На проведение лабораторного исследования отобраны пищевые продукты, суточные пробы, смывы с объектов окружающей среды и оборудования пищеблока, проводится лабораторное обследование сотрудников пищеблока, - уточнили о предпринятых мерах в Роспотребнадзоре республики.

Результаты лабораторных анализов станут известны только через неделю. Тем временем в школе уже обнаружили нарушения требований санитарного законодательства, в том числе условий хранения продуктов. И похоже для школы №50 это уже обычное дело.

- Буквально неделю назад прокуратура и Роспотребнадзор уже проводили проверку данного образовательного учреждения, в ходе которой был выявлены ряд нарушений санитарного законодательства, - сообщил старший помощник прокурора Чувашии Алексей Якушевич. - В отношении директора возбуждено дело по факту нарушений санитарных требований.

Но, видимо, после этой проверки руководство школы не предприняло никаких мер, в итоге - массовое отравление среди детей и учителей.