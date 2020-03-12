В Ялте стартовал полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства - 2020»

12 марта в Ялте стартовал полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства – 2020» – проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства.

В течение двух основных дней полуфинала -12 и 13 марта - 99 конкурсантов из 18 регионов России представят свои проекты в сфере туризма.

В этом конкурсе принимают участие преподаватели и студенты, линейный персонал и руководители крупных организаций владельцы бизнеса и чиновники, рассказали организаторы. Самому молодому исполнилось 18 лет, а самому опытному 83 года. Они поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства. Лучшие из лучших получат гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, возможность стажировки и работы в ведущих туристических компаниях.

12 и 13 марта участники представят свои идеи, будут в одиночку и вместе решать аналитические задания, а также участвовать в обучении. Их ждут флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати.

Площадкой полуфинала, получившего название «Крымский мост», стал курорт Mriya Resort & Spa 5*. На церемонии открытия министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко поприветствовал всех конкурсантов от имени главы республики Сергея Аксёнова, от себя лично и от всей туристической отрасли.

- Можно не говорить присутствующим, какая это интересная и сложная сфера и как важен в ней человеческий фактор. Именно туристическая отрасль способна создавать очень большое количество высокооплачиваемых рабочих мест. Она способна генерировать большой объем крупного, малого, ультрамалого бизнеса вокруг себя. Внутренний туризм становится одним из трендов России, что подтверждается активным вниманием со стороны руководства страны, – отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин рассказал, что на конкурс поступило почти 21 тысяча заявок из всех 85 регионов страны. Среди участников – экскурсоводы и организаторы спортивных и туристических фестивалей, и те, кто только начинает свой путь в индустрии гостеприимства. Представленные на конкурсе проекты относятся к самым разным направлениям туризма.

- Я очень рад, что конкурс проходит в Ялте, в курортном комплексе Mriya Resort & Spa, где родилась идея проведения конкурса, - отметил в своем приветственном слове Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян. - В комплексе работает большая команда из 2, 5 тысяч человек, ведь ежедневно на курорт прибывает больше 1000 гостей. Надеемся, что завтра вы представите интересные, крутые проекты. Вы обретете новых друзей, коллег, получите новые знания и эмоции. Но самое главное, что вы уже в нашей команде мастеров гостеприимства! Мы этот конкурс делали с душой, с любовью и, надеюсь, с вами вместе мы изменим индустрию гостеприимства в нашей стране - сделаем каждый регион доступнее и интереснее. Друзья, спасибо вам за участие! Удачи! Дерзайте!

- Наш полуфинал «Крымский мост» стал по-настоящему общероссийским: здесь представлены участники почти из всех федеральных округов нашей страны – от Дальнего Востока до Северо-Запада. Каждый уникален, каждый достоин победы, – рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

Среди участников конкурса – трое татарстанцев. Сергей Крюков уже 18 лет работает в сфере гостеприимства, пройдя путь от ученика повара до руководителя структурного подразделения. В составе команд принимал участие в подготовке и проведении саммита АТЭС-2012, Универсиады-2013, ЧМ по водным видам спорта-2015. Он также неоднократный призер кулинарных конкурсов.

- Я просто увидел объявление в интернете и подал заявку, - рассказал он. - Жду от конкурса для себя личного и профессионального развития. И, уверен, оно будет – в Крыму успел познакомиться с ребятами из других регионов России.

В соревновании участвует также Роман Лапин, руководитель среднего звена на ОАО «Российские железные дороги» - заместитель начальника вагонного участка в казанском подразделении компании.

И, наконец, третий участник из Татарстана - Наталья Панкратова, член Гильдии экскурсоводов РТ. Она активно работает в области развития туристических территорий. В частности, является руководителем проекта «Яркий Зеленодольск», благодаря которому заброшенный объект в небольшом городе превратился в креативную арт-галерею. Проект включен в «100 лучших реализованных проектов», поддержанных Фондом президентских грантов в 2017 году.

СПРАВКА

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» помогает раскрывать профессиональный потенциал, формировать новые традиции, повышать стандарты сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Лучшие авторские проекты в сфере гостеприимства, представленные на конкурсе, получат поддержку и будут реализованы в регионах России.

Конкурс стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю Россию. С февраля по апрель в девяти регионах страны проходят полуфиналы, победители которых поборются за 50 призовых мест на общероссийском финале, который пройдет в апреле. Дополнительная информация на официальном сайте конкурса.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Подробнее о конкурсе на сайте.