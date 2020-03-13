2020-03-12T17:09:42+03:00
Общество

Паводок-2020: прогноз позитивный

Рамис АМИНОВ
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Объекты Компании «Татнефть» продолжают плановую подготовку к весеннему паводку. На одном из таких сооружений — Карабашском водохранилище — работа фактически идет круглый год. Водный объект является крупнейшим, находящимся выше нефтяной столицы. Его площадь — чуть меньше 7 кв. км, а объем воды — почти 50 млн куб. м.

САМОУСПОКОЕННОСТИ НЕТ

В свое время он был построен как раз для нужд объектов «нефтянки» и с тех пор его обслуживает «УПТЖ для ППД». Пейзаж для начала весны здесь настраивает на позитивный лад: даже визуально снега на зеркале воды немного, на холмах и горах по округе и вовсе практически нет белых пятен.

- Да, снега немного, что подтверждают наши замеры, но это не повод для самоуспокоенности, - сказал нашему корреспонденту главный инженер предприятия Рамис Сафин. - В этом году как обычно мы провели весь комплекс мероприятий: проверили, отремонтировали все механизмы ГТС, причем начали выполнять их еще с осени и продолжили зимой.

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

В боевой готовности шандоры — комплект затворов, предназначенных для регулирования водопропускного режима гидротехнического сооружения. В порядке бетонные основания, проверена система экстренного оповещения гражданского населения, в рабочем состоянии насосные станции и мини-ГЭС. Ведется постоянный мониторинг уровня водохранилища. Когда среднесуточная температура перевалит за плюсовую отметку, данные будут передаваться диспетчерам в круглосуточном режиме.

- Пока все идет к тому, что большой воды не будет, — рассуждает Сафин. — Однако, во-первых, интенсивность половодья часто зависит не от количества осадков, а от скорости таяния снега. Во-вторых, наше ГТС, конечно, может собрать до 24 миллионов кубометров талых вод, не позволяя ей прорваться в низину к жилым домам и хозяйственным постройкам, но река Бугульминский Зай, на русле которой находится водохранилище, является лишь притоком Степного Зая, который может преподнести неприятные сюрпризы.

Поэтому специалисты «УПТЖ для ППД» советуют быть наготове и самим жителям окрестностей, внимательно следя за прогнозами погоды и сообщениями от МЧС.

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫПОЛНЕНЫ

Естественно, все это касается и нефтяников Татарстана, работающих в самых разных условиях, а некоторые их объекты находятся в труднодоступных для техники местах с возможным сезонным подтоплением. Подготовка к паводку в структурных подразделениях «Татнефти» началась уже в феврале, и на сегодняшний день можно говорить о том, что все основные мероприятия по упреждению последствий таяния снега и льда нефтяники выполнили, на предприятиях Компании созданы оперативные звенья с запасом ресурсов для осуществления аварийных работ.

ВОДНИКИ ЖДУТ ЛЕБЕДЕЙ

Что касается Карабашского водохранилища, то оно благодаря «Татнефти» является настоящей жемчужиной всего юго-востока Татарстана. Сегодня это излюбленное место не только летнего отдыха населения, но и ранней весной здесь есть своя особенная красота. Если жизнь на поверхности, кажется, замирает, то под водой она по-прежнему продолжается. Свидетельство этого - многочисленные любители подледного лова. Не остаются без рыбных блюд и несколько котов, которые регулярно навещают административные здания, - для них у добрых хозяев также найдется несколько рыбешек. А еще водники «Татнефти» весной ждут возвращения на Карабаш семьи лебедей. А они, как известно, живут только там, где хорошая экология.

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