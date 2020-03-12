В Казани мать, напавшую с ножом на своих сыновей-близнецов, отправили в камеру

В Ново-Савиновском районном суде Казани рассмотрели ходатайство следователя на избрание меры пресечения для 33-летней Наили (Имя изменено - Ред.).

Женщину обвиняют в убийстве одного из двух семилетних сыновей-близнецов, второму удалось выжить.Мальчик уже выписался из ДРКБ. Его мать после произошедшего также оказалась в больнице – женщина попыталась покончить с собой, но врачи спасли ей жизнь.

Из палаты Наилю привезли в суд, который отправил ее под арест. Ближайшие полтора месяца - до 1 мая, женщина проведет в камере СИЗО.

Напомним, чудовищная история произошла в воскресенье, 1 марта, в квартире одного из домов на улице Чистопольской в Ново-Савиновском районе Казани. 33-летняя Наиля накануне своего дня рождения напала с ножом на собственных семилетних сыновей-близнецов. Один из них от полученных ранений скончался на месте, а его брат смог выжить. Мальчик позвонил отцу-бизнесмену и попросил помощи.

Как полагают следователи, поводом для женщины расправиться со своими детьми стала ревность – Наиля заподозрила мужа в измене.