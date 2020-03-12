"Ак Барс" и "Рубин" будут играть без зрителей: в Татарстане из-за коронавируса переносят все крупные спортивные мероприятия

В Татарстане приняли решение перенести все крупные спортивные и культурные мероприятия. Об этом на очередном брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Речь идет о мероприятиях численностью более 5 тысяч человек. Причиной в распространении по миру коронавирусной инфекции.

Так, по словам Галимовой, в Татарстане принято решение разработать план по переносу действительно массовых мероприятий на другие даты - это нужно для обеспечения здоровья и безопасности людей.

О полной же отмене спортивных и культурных мероприятий пока не говорится. Сейчас татарстанские власти ведут переговоры с рядом организаций, в том числе и с КХЛ. Дело в том, что на 18, 20 и, если потребуется, 26 и 30 марта в Казани запланированы полуфинальные матчи Востока Кубка Гагарина между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым".

Теперь же из-за ситуации с коронавирусом не ясно, где и когда пройдут эти матчи. Сейчас прорабатываются варианты. Среди них и проведение спортивных встреч без зрителей. К слову, сейчас многие спортивные матчи в Европе, будь то матчи футбольные или баскетбольные еврокубки, проводятся при пустых трибунах.

Перенос спортивных мероприятий коснется и футбольного "Рубина". В клубе уже отреагировали на возможные изменения.

- Это вынужденная мера на данный момент. Такое решение принято, значит, мы будем его выполнять, - цитирует Championat.com гендиректора "Рубина" Рустема Сайманова.

Отметим, что перенос крупных спортивных мероприятий не единственная ограничительная мера, которую ввели в Татарстане. Так, президент республики Рустам Минниханов запретил местным чиновникам покидать пределы России. Простым жителям Татарстана также советуют не выезжать за границу, особенно в дни весенних каникул.

Напомним, что в Казани в течение 14 дней на карантине находились 8 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. После двухнедельного прибывания в инфекционной больнице, их выписали. Все пациенты здоровы. Случаев заражения коронавирусом в Казани на данный момент не зарегистрировано.