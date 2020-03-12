В Ялте состоится полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства-2020»

12 и 13 марта в Ялте состоится региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства-2020» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Участники представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

В течение двух основных дней полуфинала – 12 и 13 марта – более ста конкурсантов из разных регионов России пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами.

В программе — флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Площадкой полуфинала конкурса станет курорт Mriya Resort & Spa.

К церемонии открытия полуфинала в Ялте приглашены: глава Республики Крым Сергей Аксенов; врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев; генеральный директор отеля Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» помогает раскрывать профессиональный потенциал, формировать новые традиции, повышать стандарты сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Лучшие авторские проекты в сфере гостеприимства, представленные на конкурсе, получат поддержку и будут реализованы в регионах России.

Среди экспертов полуфинала в Ялте, получившего название «Крымский мост» — председатель центрального совета СПК в сфере гостеприимства Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Юрий Ушанов; генеральный директор ФГУП «Президент-Отель» Кира Захарова; административный директор «Anex Tour Россия» Александра Дмитриева; руководитель департамента культуры и отдыха курорта MRIYA RESORT & SPA Виталий Беляков.

К участию в региональном полуфинале «Крымский мост» приглашены 112 участников из 19 областей РФ: Московская область 7 чел.; Республика Крым 49 чел.; Севастополь 20 чел.; Москва 8 чел.; Ростовская область 5 чел.; Рязанская область 1 чел.; Санкт-Петербург 5 чел.; Нижегородская область 1чел.; Краснодарский край 3 чел.; Республика Татарстан (Татарстан) 3 чел.; Сахалинская область 1 чел.; Алтайский край 2 чел.; Республика Коми 1 чел.; Орловская область 1 чел.; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1 чел.; Тюменская область 1 чел.; Республика Саха (Якутия) 1 чел.; Свердловская область 1 чел.; Республика Адыгея (Адыгея) 1чел.

Конкурс стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю Россию, на него поступило 20 935 заявок. С февраля по апрель в девяти регионах страны проходят полуфиналы. Их победители поборются за 50 призовых мест на общероссийском финале, который пройдет в апреле в рамках форума «Россия – страна возможностей». Дополнительная информация на официальном сайте конкурса.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Начало работы прессы на полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства-2020»:

11 марта 2020 года, среда, в 09:00.

Адрес: курорт «Mriya Resort & Spa» (Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9).

СПРАВКА

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. По итогам заявочной компании, на конкурс зарегистрировались более 20 000 участников. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса оценивали общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года в рамках форума «Россия – страна возможностей» и соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержке Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

Подробнее о конкурсе на сайте.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России.Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Культурный код», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) создан летом 2019 года для объединения усилий представителей турбизнеса и защиты их прав и профессиональных интересов. Члены ОСИГ формируют новые традиции гостеприимства в России, задают стандарты высочайшего уровня.

Миссия Союза - формирование и продвижение новой национальной идеи «Развиваем туризм — развиваем Россию». Представительства Союза открыты в 6 федеральных округах.

Президент ОСИГ: Грант Бабасян, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa.