Элвин Грей о просьбе татарского певца Салавата «включить мозги»: «Прошу прощения. Правда, не пойму за что»

После конфликта с певицей Гузель Уразовой Элвин Грей (Радик Юльякшин – Ред.) долгое время не реагировал на сообщения хейтеров или колкие замечания коллег по цеху. Вот и после того, как татарстанский певец Салават в своем интервью попросил Грея «включить мозг», тот долгое время молчал. И вот на своей странице в соцсети Грей попытался объясниться перед своими фанатами.

- Хотел отмолчаться, но прикинул так, про себя, если проигнорю - люди не поймут. Поэтому в свете последних событий и появившихся интервью, говорю как есть и что я думаю по поводу очередного демарша Салавата абый в свой адрес. Почему в соцсетях и публично?! Да потому что сам мэтр не идет на контакт: не отвечает ни на телефонные звонки, ни на сообщения - видимо предпочитает общаться через средства массовой информации, - признается Элвин Грей.

elvin_grey_music Элвин Грей о просьбе Салавата "включить мозги"

«ХОТЯ БЫ НАДО НАУЧИТЬСЯ ИЗВИНЯТЬСЯ»

Отметим, что Салават в своем интервью «Реальному времени» отметил, что молодой исполнитель Элвин Грей не уважает старших.

- Элементарно, ему надо было попросить разрешения спеть. Вот есть люди с прекрасными голосами, просто супер, они мне звонят и спрашивают: «Салават Закиевич, можно?». Ну, конечно, можно. Просто подойди и спроси. Но хотя бы надо научиться извиняться - и тогда они сами получат достойный ответ, - отметил тогда Салават.

По словам Элвина Грея, Салават не идет с ним на прямой контакт.Фото: "КП" Архив

«ПО-ТАТАРСКИ ТАК ПЕТЬ НЕЛЬЗЯ»

После он попросил Грея «включить мозги» и «научится извиняться». Фанаты последнего не поняли, о чем именно сказал «мэтр». Не понял этого и сам Элвин Грей. Но все же выдвинул свои предположения. Обращение к «мэтру» он начал с того, что признался, что уважает его.

- Я всегда уважал и уважаю старших - тем более мэтров эстрады, к которым я отношу и Салавата абый. Сообщаю, что мозги у меня включены 24 на 7. Даже когда сплю, - заметил Грей. - На безосновательный накат: «По-татарски так петь нельзя!» - я всего лишь намекнул коллеге, что в данном случае как «льзя» или «нельзя» решат люди - именно они и рассудят. Если Вас (Салавата – Ред.) это раздражает - то извините. Вполне возможно, что вы имели ввиду не это. Я теряюсь в догадках.

После он отметил, что возможной причиной недовольства со стороны Салавата могли стать песни «Уфтанма» и «Чай», который Элвин Грей исполнил на своих концертах.

- Но здесь ведь ситуация совсем не та, какой Вы, по всей видимости, себе представляете. «Уфтанма» - любимая песня моего папы, которого давно уже нет с нами. Я слушал ее все свое детство, в том числе и в вашем исполнении. Когда пришло время, встретился с авторами, подписал договор, получил от авторов все разрешения, стал ее петь, как и предыдущие 20 исполнителей. Не думаю, что мне нужно было спрашивать разрешения у предыдущих исполнителей этого произведения. Я исполняю ее с большим удовольствием как память об отце, - объяснил певец.

«ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮ, КАК УСТРОЕНА ТАТАРСКАЯ ЭСТРАДА»

Песню «Чай», по словам Элвина Грея, он также исполняет на законных основаниях.

- Если Вам по каким-то причинам не понравилось, что на своих концертах я пою песню «Чай», тоже прошу прощения. Правда, не пойму за что. Буквально недавно мне позвонил автор этого произведения (хозяин) и сказал: «Слушай, Радик, есть такая-то и такая-то песня. В свое время она звучала очень часто. Сейчас про нее практически забыли. Я хочу, чтобы эту песню услышала Россия, СНГ, весь мир». Я послушал, классная песня, мне нравится. Автор предлагал мне права на эту песню на определенных условиях, - отметил Грей.

Напоследок певец попросил Салавата не вводить публику в заблуждение по поводу песен.

- Если исполнитель спел песню, это не означает, что песня на этом основании принадлежит этому певцу. Песни пишет автор и композитор – это их собственность, и они вправе передавать эти произведения кому угодно. Уважаемый Салават абый, я прекрасно понимаю, как устроена татарская эстрада, и по чьим правилам она играет уже более тридцати лет. Но в каждом правиле есть исключения! И это нужно понять и принять, - заявил он.

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