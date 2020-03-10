2020-03-10T12:25:21+03:00
Общество

«Жалко Алка со мной не поехала»: юморист Максим Галкин восхитился номером в казанском отеле

Также телеведущий оценил то, как его приняли зрители [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Максим Галкин вместе с семьей живет в собственном замке под Москвой, но стиль казанского отеля все равно привлек внимание телеведущего.Максим Галкин вместе с семьей живет в собственном замке под Москвой, но стиль казанского отеля все равно привлек внимание телеведущего.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В воскресенье, 9 марта, в Казани состоялся сольный концерт юмориста Максима Галкина. До мероприятия его разместили в одном из городских отелей. Телеведущего настолько восхитили апартаменты, что он принялся снимать их на видео.

- Ребята, у меня такой номер. Вы должны это видеть. Смотрите на эту красоту. Здесь такая столовая, здесь такая гостиная. Вы понимаете масштаб! Боже мой. Нет, конечно, нас не удивишь. Мы живем в замках. Но тут вот такой стиль классный. Посмотрите на эти размеры. Я себя чувствую просто Великим Гэтсби. Казань, ты рулишь, - констатировал в своих «сторис» Галкин. - Тут еще сауна, мать честная. А вон еще, какая душевая, а тут еще хамам. Жалко Алка (жена юмориста, певица Алла Пугачева - Ред.) со мной не поехала. Я бы ей показал, как люди то живут.

Концерт юмориста прошел вечером в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. По окончанию мероприятия зал аплодировал стоя.

- Казань – это был фантастический прием! Люблю вас, дорогие зрители, - признался после на своей соцстранице Галкин.

Максим Галкин восхитился номером в казанском отеле. Автор: @maxgalkinru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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