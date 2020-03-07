Подарки женщинам на 8 Марта в Казани: где купить и что подарить

За окном уже 7 марта. До Международного женского Дня остается меньше суток. Этот праздник ежегодно приводит мужчин если не в ступор, то в легкую панику точно: что подарить любимой женщине, чтобы она действительно обрадовалась? Где найти хороший подарок, когда времени на его поиски осталось совсем немного? “Комосомольская правда - Казань” решила помочь своим подписчикам и составить список того, чем казанцы могут порадовать своих дам.

ЦВЕТЫ

Цветы - если не сам подарок, то неотъемлемая его часть. Однако мужчины часто совершают ошибки, выбирая букет для своей любимой. Минсельхозпрод Татарстана подготовил для такого случая пару советов.

Старайтесь самостоятельно собирать букет. Ведь собранные при вас растения простоят дольше, а в крупные сборные букеты часто подмешиваются старые соцветья. Также не забывайте, что ряд красивых цветов считаются ядовитыми. Среди таких ландыш, лютик, гортензия, дельфиниум и олеандр. Их длительное нахождение в одной комнате с людьми нежелательно.

Заходя в цветочный магазин заметьте, есть ли в нем посторонний химический запах. Его наличие - признак применения химикатов или несоблюдения санитарных норм. Запахи хлорки и плесени могут говорить о ненадлежащих условиях хранения растений. Не покупайте в таких местах цветы.

Листья на цветках не должны быть срезаны, их здоровый цвет – зеленый. Кроме того, срез молодого цветка не может иметь почерневшие края или высушенные области. Лепестки должны быть гладкими и упругими, а при осторожном отгибании – легко возвращаться на прежнее место.

Словом, чем моложе цветок, тем дольше он простоит, поэтому лучше всего выбирать цветы, бутоны которых только начинают распускаться. Если листья плотно прилегают к бутону, значит, растение действительно свежее. Когда листья успели отогнуться, а лепестки держаться вместе, значит, этому цветку просто не дали раскрыться.

УКРАШЕНИЯ

Не зря в известной песне говорилось, что «лучшие друзья девушек это бриллианты». Да, драгоценные камни и металлы это почти всегда безошибочный вариант. Сережки, кольца, браслеты, шармы, колье, цепочки, подвески, брошки и часы сейчас продаются на любой вкус, цвет, а главное – кошелек. Однако здесь нужно очень постараться, чтобы узнать размер пальца или обхват кисти вашей избранницы так, чтобы она ничего не заподозрила.

ТЕХНИКА

Женщины может не всегда разбираются в хорошей технике, но ни за что не откажутся от качественных наушников, колонок или портативного аккумулятора. А если бюджет позволяет, то можно порадовать любимую модным смартфоном или мощным ноутбуком.

Но не одни лишь телефоны - техника. Своим подарком вы легко можете упросить вашей женщине работу на кухне. Купите мультиварку, посудомоечную машину, вафельницу, мультипекарь, соковыжималку или сушилку для овощей и фруктов. Вы и моргнуть не успеете, как подарок сыграет вам на руку. Возможно уже 9 марта ваша любимая отблагодарит вас новым кулинарным шедевром.

СЕРТИФИКАТ

Если вы так и не смогли придумать подарок для любимой, признайте это. Не дарите первое попавшееся под руку. Внимание вниманием, но некоторые вещи потом годами пылятся в квартире, мешая вам обоим.

Вспомните, что больше всего любит человек, которого вы хотите порадовать. Ухаживать за собой? Купите сертификат в спа-салон или магазин косметики. Книги? Купите сертификат в книжный магазин. Изучать языки? Купите ей сертификат на курсы или в языковую школу.

Сертификаты сейчас есть практически везде. Пусть женщина сама выберет, что ей нужно, а вы ей в этом поможете.

ВРЕМЯ

Подарки это хорошо, но как говорилось в одном новогоднем фильме: «Девушкам надо, чтобы мы просто были рядом. Если тебя не будет рядом, рядом будет кто-нибудь другой». Поэтому хотя бы на день, а лучше на выходные отмените все свои дела и побудьте рядом с любимой женщиной. Просто посмотрите вместе фильм, прогуляйтесь по парку, поговорите.

Кроме того, 8 и 9 марта в музеях Татарстана пройдет разнообразная праздничная программа. Жителей и гостей Казани ждут концерты, квесты и разнообразные мастер-классы. Не забывайте, что время – самый ценный ресурс человека, а следовательно – самый дорогой.

Напомним, что ранее тренер футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий подсказал мужчинам дешевый, но красивый подарок, который они могут преподнести дамам.