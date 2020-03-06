Девушка из Казани стала участником шоу «Comedy Баттл» на ТНТ

По пятницам в 22:00 на ТНТ стартовал десятый сезон юмористического проекта «Comedy Баттл». В этом году организаторы разыграют самый большой приз среди всех проектов ТНТ этого тв-сезона: 5 миллионов рублей. В этот раз Казань представляет тренер по стрейчингу Элина. Девушке всего 18 лет, и у нее нет большого опыта в юморе, но она прошла кастинг и стала участником нового сезона шоу.

Фото: ТНТ

Элина призналась, что никогда не участвовала в подобных шоу и начала писать шутки всего 5 месяцев назад. В обычной жизни она помогает девушкам становиться лучше и привлекательнее. Учит растяжке, стрип пластике, аэрострейчингу и ролл стрейчингу.

На проект она пришла за новыми знакомствами, опытом, яркими эмоциями. В дальнейшем планирует развиваться в сфере юмора, так как чувствует, что это ей подходит. Элина утверждает: «Конкуренции я не боюсь, совершенно спокойно отношусь к тому, если вылечу». Пожелаем ей удачи!

По прошествии девяти сезонов «Comedy Баттл» уже не нуждается в представлении. Все прекрасно знают, что это лучшая телевизионная площадка для молодых комиков, которая отлично подходит для всех видов юмора.

Здесь выступают с миниатюрами, фокусами, пантомимой, интерактивом, стендапом, музыкальными номерами и многими другими жанрами. Никаких ограничений! Нет, все-таки одно, но важное условие есть: выступление должно быть смешным.

Пройдет ли участница из Казани дальше? Узнаем уже в эту пятницу в 22:00 на ТНТ!