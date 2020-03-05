Будьте осторожны на "Острове фантазий"

Фильм начинается уже страшно - кто-то преследует симпатичную девушку, и похищает ее, когда, казалось бы, она уже ждет скорую помощь в виде хозяина курортного местечка. Затем - сказочные виды небольшого тропического острова, беззаботные победители розыгрыша, которым уже пообещали исполнение желания. Но только одного. Оговорка - если автор захочет повторить, то это будет возможно только в том случае, если это продолжение той самой загаданной фантазии. Непременное условие - фантазия должна быть завершена естественным путем.

"Остров фантазий" - это микс жанров и тем для героев. Личная женская драма соседствует с военной темой, безбашенная вечеринка двух приятелей - со школьными ужастиками бывшей школьницы. И во главе этого хаоса на фоне реликтовых деревьев и бунгало - загадочный мистер Рорк в исполнении Майкла Пенья. Он готов исполнить их заветные мечты, но так ли случаен подбор этих счастливчиков? Что, если все сюжеты - это просто липкие нити ужастика, созданного фантазиями сценаристов и режиссера?

Непредсказуемые сюжетные повороты и шокирующий выбор лидеров и злодеев. Смотрится тяжеловато, но, поверьте, он не разочарует.