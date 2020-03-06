В Казани горит мебельный склад: площадь пожара 450 квадратных метров

Пожар на крыше склада на улице Хлебозаводская в столице Татарстана начался в пятницу, 6 марта, в 10.32. В службу "112" позвонили очевидцы, которые рассказали, что языки пламени выбиваются наружу из-под кровли второго этажа здания, где хранилась готовая мебель.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огонь распространился уже на площади 450 квадратных метров. Был объявлен ранг пожара №2. Спустя некоторое время ситуация усложнилась - пожару присвоили ранг №3.

- За медицинской помощью никто не обращался, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Сейчас тушением склада с мебелью занимаются 65 человек. К месту происшествия прибыла 21 пожарная машина.

- Открытое горение было ликвидировано в 11.56, - спустя время сообщили в МЧС Татарстана. - В 12.50 - ликвидация последствий пожара. К месту прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории для уточнения площади и установления причин пожара.