Слуцкий подсказал дешевый, но красивый подарок женщинам на 8 Марта

В воскресенье, 8 марта, футбольный клуб «Рубин» проведет домашний матч с самарскими «Крыльями Советов». Тренер казанцев Леонид Слуцкий отметил, что билеты на эту игру будут лучшим подарком в Международный женский день.

- Думаю, что у многих женщин еще не было празднования 8 Марта на стадионе, поэтому мужчины, даю вам бесплатный совет: дешево, красиво и сердито подарите своим женщинам поход на стадион. А мы со своей стороны попытаемся преподнести всем зрителям подарок и показать яркую качественную игру, - пообещал он журналистам на открытой тренировке перед матчем.

Слуцкий также отметил, что игра с «Крыльями» обещает быть «более открытой», чем последняя встреча казанцев с «Тамбовом», которая завершилась ничьей:

«Божович (Миодраг Божович - тренер команды «Крылья Советов» - Ред.) всегда дает игрокам много возможности для импровизации, для какой-то широты маневра. Думаю, и в этот раз исключения не будет. У них очень креативная группа атаки: Зиньковский, Попович, Радонич. Думаю, матч будет отличаться по рисунку от той игры, которая была с «Тамбовом», и будет большее количество моментов с двух сторон. Матч будет гораздо более открытый, который наверняка понравится болельщикам»

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