Светлана Суханова о фильме "Счастье в конверте": "Мы честно старались снять хорошее, доброе кино"

Как много эмоций несет в себе письмо. В нем бывают и радость, и горькие слезы. Некоторые послания ждут с нетерпением, а некоторых бояться. Так или иначе, а письмо написанное от руки и отправленное адресату в конверте - всегда что-то очень важное. В нем всегда частичка чьего-то сердца.

Во времена интернета и сотовых телефонов люди начали писать друг другу по любому поводу. Некоторые сообщения настолько пусты, несмотря на наличие в них слов, что даже остаются долгое время без ответа. Редкие письма теперь полны души. Но так было не всегда.

27 февраля казанцы смогли одними из первых увидеть картину “Счастье в конверте” в кинотеатре “Синема 5”. Этот фильм - три новеллы, герои которых получают или пишут письма, которые меняют их жизни и взгляды на вещи. Искренняя и добрая картина напоминает своим зрителями о важных вещах. В ней нет чего-то нового или необычного, но в суете повседневных дней эти истины забываются.

Режиссером-постановщиком картины выступила известная актриса Светлана Суханова. До начала показа она рассказала журналистам о том, что к премьере “Счастья в конверте” она шла маленькими шагами больше 10 лет.

- Фильм родился очень давно у меня в голове из разных статей, постов в интернете. После я попросила Женю (автор сценария Евгений Бедарев - Ред.) написать эти истории. Я думала, что мы никогда такое кино не снимем, но хотела, чтобы хотя бы сценарий у меня был. Женя мне подарил одну новеллу на день рождения, вторую - на восьмое марта. Уже когда у нас все приблизилось к полному метру, он мне все соединил в один текст, - вспоминает Суханова - Мне очень хотелось бы такое кино посмотреть, и маме моей тоже хотелось бы. Но не было у нас такого кино. Сначала мы сняли первую историю - “Время последних романтиков” и отправили ее на фестивали. Там нам часто стали вручать приз зрительских симпатий. И наши продюсеры рискнули снять один большой фильм. Мы честно старались снять хорошее, доброе кино. Мы делали его для зрителей.

Однако казанские зрители после просмотра “Счастья в конверте” разделились на два лагеря. Одни выходили из зала в слезах и признавались, что картина затронула их души, а другие напротив были разочарованы. Казалось, что сам сюжет новелл можно было сделать интереснее, непредсказуемее. живее. А тут все получилось слишком очевидно. Кажется, что зрителя не аккуратно подводят к его эмоциям, а грубо к ним толкают.

Первая история - "Время простых романтиков" - о дружбе между двумя мужчинами, которая заканчивается одним письмом, полным боли и откровения. Вторая - "Куда уходят поезда" - о женщине, которую бросает на произвол судьбы родной сын. Третья - "Подарок Деда Мороза" - о маленьком мальчике, который мечтает о роботе, который бы расположил к нему одноклассников.

Все эти истории так или иначе связаны с войной, которую пережили ее герои. И даже тогда, на поле боя, они не были так беспомощны, как сейчас, в мирное время. Ведь даже самый стойкий человек не сможет быть сильным без другого человека рядом.

Единственное с чем единогласно согласилось большинство зрителей - великолепная работа оператора. Завораживающие пейзажи, яркие цвета, необычные кадры - то, чем может похвастаться далеко не любой фильм.

Первыми “Счастье в конверте” увидели жители Владивостока 7 февраля. После съемочная команда села в автобус и поехала по другим городам России. Казань стала их 15 остановкой. Путешествие картины завершится 5 марта в Севастополе. Именно там была снята первая новелла фильма - история о двух закадычных друзьях.

Лишь после всего этого “Счастье в конверте” окажется в Москве и Санкт-Петербурге. В прокат оно выйдет 12 марта.