«Знакомьтесь – Ева Дмитриевна»: игрок «Рубина» Дмитрий Тарасов представил свою дочь спустя месяц после ее рождения

5 января футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко во второй раз стали родителями. Спустя полтора года после рождения дочери Миланы, на свет родилась еще одна девочка. Счастливый отец на своей соцстранице сразу поблагодарил супругу за ребенка, но имя новорожденной он до сих пор держал в тайне. Теперь же он решил познакомить фанатов с дочкой.

- Знакомьтесь – Ева Дмитриевна. Ровно месяц назад она появилась на свет, и я теперь многодетный папуля. Спасибо любимая, я очень счастлив и ты знаешь, как я от этого кайфую. Будьте все у меня здоровы и счастливы, я вас люблю, - написал футболист в свой Instagram.

Комментаторы отметили, что Тарасову не хватает сына:

"К Еве нужен Адам в конце концов",

"После Евы ждите мальчика Адама",

"Теперь за мальчиком осталось сходить".

Фото: @tarasov23

Отметим, что от модели Анастасии Костенко у Дмитрия теперь две дочери. В браке с Оксаной Пономаренко десять лет назад у него также родилась дочка по имени Ангелина-Анна. В 2018 году стало известно, что спортсмен 6 лет платил бывшей жене алименты без индексации и задолжал 15 миллионов рублей.