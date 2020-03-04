«У него руки вставлены, как в народе говорят, тем местом»: глава Минобрнауки Татарстана рекомендовал коллегам устроить на работу уволенного за пьянку трудовика

Вслед за учениками Азнакаевской школы №7, а также их родителями, на защиту уволенного за пьянку трудовика встал и министр образования Татарстана Рафис Бурганов. По его мнению, произошедший случай, явно характеризует каким стал жестким этот информационный мир и больше всего от этого страдает профессия учителя, педагоги под пристальным вниманием.

Напомним, ученики засняли на видео, как на уроке пьяный трудовик сначала что-то мычал, а потом и вовсе упал с верстака. Запись попала в интернет. За такое поведение педагог был уволен, несмотря на свои «золотые руки». Из-за всего этого мужчина, как утверждается, даже попал в больницу. Куда поддержать его пришли ученики и их родители.

В итоге оценил ситуацию и Рафис Бурганов, который выступил в защиту трудовика и других учителей в своем видеообращении.

- Мы посмотрели как можно в одночасье стать изгоем. Конечно, не оправдываю поступок этого учителя. Его не оправдывают и мои коллеги. Но мы все живые люди, - заявляет татарстанский министр. - Давайте вспомним сколько ошибок простили нам наши учителя. И кем бы мы стали если бы не были прощены в том или ином случае? Я думаю, прежде всего пострадает тот класс, тот маленький коллектив, который снимал этот ролик. Очередь на эту специальность не стоит. Думаю, что и ребята имеют право на ошибку. У этого трудовика, по крайне мере это мнение не только родителей, это мнение всего большого коллектива школы, руки вставлены, как в народе говорят, тем местом. Поэтому он может еще много чему научить наших ребят. Я порекомендовал коллегам и сейчас это настойчиво делаю - разобраться в этой ситуации и принять решение по дальнейшему трудоустройству нашего с вами коллеги.

Также Бурганов выступил в целом за защиту учителей. По его словам, для него как для министра, как для руководителя отрасли, очень важно обеспечить это. Так как учителя очень ранимые, они творческие люди, которые отдают себя полностью, чтобы сделать из своих учеников личностей.